Καιρός: Ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος «φλερτάρει» με τους 39 βαθμούς Κελσίου

Σήμερα, Τετάρτη 29/7, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αναμένονται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, αποτελώντας το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, το ενισχυμένο μελτέμι θα συμβάλει στη διατήρηση χαμηλότερων θερμοκρασιών στα ανατολικά, ενώ στη δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με τις αρχές να προειδοποιούν για αυξημένη προσοχή. Η πρόγνωση του καιρού δείχνει ότι το μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας.

Αναλυτική πρόγνωση για τις περιοχές

### Μακεδονία, Θράκη - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της δυτικής Μακεδονίας. - **Άνεμοι**: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

### Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. - **Άνεμοι**: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

### Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. - **Άνεμοι**: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

### Κυκλάδες, Κρήτη - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 23 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 22 έως 31 με 32 και στα νότια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

### Αττική - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τμήματα 6 μποφόρ και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

### Θεσσαλονίκη - **Καιρός**: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. - **Άνεμοι**: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός αύριο, Πέμπτη 30/7

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 31/7

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο 1/8

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.