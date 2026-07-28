Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πιθανές πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών, όπου μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν τα 6 και τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Καιρικές συνθήκες ανά περιοχή

### Μακεδονία, Θράκη Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

### Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανές πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

### Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος Γενικά αίθριος καιρός με πιθανές πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

### Κυκλάδες, Κρήτη Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, και τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι θα ενισχυθούν στα νότια τμήματα από το βράδυ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κεσλίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.