Καιρός: Επιστροφή του καλοκαιριού με θερμοκρασίες έως 38°C – Πού θα βρέξει

Αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα, Δευτέρα 27/7, καθώς ο καιρός βελτιώνεται και το καλοκαίρι επιστρέφει. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με τους ανέμους να πνέουν στα βόρεια από νότιες κατευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα υπόλοιπα από δυτικές έως 6 μποφόρ.

Στις βόρειες περιοχές, θα υπάρξουν παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά, όπου αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

### Μακεδονία, Θράκη - **Καιρός:** Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες και τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, μεμονωμένες καταιγίδες. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 17 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

### Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος - **Καιρός:** Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Παξών) και την Ήπειρο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, μεμονωμένες καταιγίδες. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 19 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

### Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος - **Καιρός:** Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στη Θεσσαλία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

### Κυκλάδες, Κρήτη - **Καιρός:** Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι:** Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα - **Καιρός:** Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

### Αττική - **Καιρός:** Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. - **Θερμοκρασία:** Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

### Θεσσαλονίκη - **Καιρός:** Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανές τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. - **Θερμοκρασία:** Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

**Τρίτη 28/7:** Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοανατολικά.

**Τετάρτη 29/7:** Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανές τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

**Πέμπτη 30/7:** Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης, με πιθανές τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.