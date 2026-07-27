Μετά από ένα πιο δροσερό Σαββατοκύριακο, ο καιρός πρόκειται να αλλάξει, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί και να επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Από τα μέσα της εβδομάδας, οι ενισχυμένοι βοριάδες θα κυριαρχήσουν στο Αιγαίο.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, δήλωσε ότι η μετάβαση από τον Ιούλιο στον Αύγουστο δεν θα συνοδευτεί από ακραία καιρικά φαινόμενα. Μετά τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και τις έντονες καταιγίδες των προηγούμενων ημερών, οι καιρικές συνθήκες επιστρέφουν σε πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις τις επόμενες ημέρες.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες

Η εβδομάδα ξεκινά με ηλιοφάνεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, μια ατμοσφαιρική διαταραχή που κινείται από τη νότια Ιταλία και την Αδριατική προς τα Βαλκάνια θα επηρεάσει οριακά τη βορειοδυτική Ελλάδα. Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας. Ενδέχεται να παρατηρηθούν φαινόμενα και στη Θράκη, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ιδιαίτερες εντάσεις ή μεγάλες διάρκειες.

Στις υπόλοιπες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών και νότιων ηπειρωτικών, καθώς και των νησιών, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Αύξηση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας κατά τόπους έως και τα 6 μποφόρ στα νότια της Πελοποννήσου, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, στον Κορινθιακό και στα Δωδεκάνησα. Η επικράτηση δυτικού ρεύματος θα ευνοήσει τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών, ενώ στην ανατολική Ελλάδα οι άνεμοι θα λειτουργήσουν καταβατικά, συμβάλλοντας σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί γενικά μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου, με τοπικές τιμές 37 και πιθανώς 38 βαθμών στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε τμήματα της Κρήτης.

Ισχυροί βοριάδες και μελτέμι

Για την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την αστάθεια να περιορίζεται. Μετά την απομάκρυνση της διαταραχής, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, με τοπικά φαινόμενα να αγγίζουν και τα 7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές, με τις μέγιστες τιμές τοπικά στους 36 με 37 βαθμούς και πιθανώς έως 38 βαθμούς στα νοτιότερα ηπειρωτικά.

Από την Τετάρτη και κατά τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, ο καιρός θα σταθεροποιηθεί περαιτέρω, με τους ενισχυμένους βόρειους ανέμους να κυριαρχούν. Στο Αιγαίο, το μελτέμι θα φτάνει τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βόρειοι έως βορειοδυτικοί άνεμοι θα είναι έντασης 5 με 6 μποφόρ.

Παρά την ενίσχυση των ανέμων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και τη νότια Κρήτη, όπου ο υδράργυρος θα αγγίζει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, οι μέγιστες τιμές θα κυμαίνονται γύρω στους 34 με 35 βαθμούς, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάνουν έως και τους 36 βαθμούς.