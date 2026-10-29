Αντικαταβολές: Πίσω ολοταχώς για την απαγόρευση μετρητών – Τι ισχύει για τις αγορές κάτω των 500 ευρώ

Αλλαγή σχεδίων από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις πληρωμές στις αντικαταβολές, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην καθολική απαγόρευση των μετρητών για τις παραγγελίες που παραδίδονται μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών. Οι διατάξεις που είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Έτσι, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες τους, εφόσον η αξία της αγοράς είναι μικρότερη από 500 ευρώ και το ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει τη δυνατότητα αντικαταβολής.

Το αρχικό σχέδιο και η υπαναχώρηση

Το αρχικό σχέδιο του υπουργείου ήταν ιδιαίτερα αυστηρό, καθώς προέβλεπε υποχρεωτική πληρωμή με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, ακόμη και για προϊόντα αξίας μόλις 10 ή 15 ευρώ. Ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας, ο πελάτης θα έπρεπε να διαθέτει κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής για να παραλάβει το προϊόν του, απαγορεύοντας την πληρωμή με μετρητά.

Η υπαναχώρηση ήρθε μετά από κύμα αντιδράσεων, κυρίως από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες είχαν επισημάνει τα προβλήματα που θα προκαλούσε η εφαρμογή του νέου συστήματος. Μαζί με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή, μπήκαν στο συρτάρι και τα «τσουχτερά» πρόστιμα που θα επιβάλλονταν στις εταιρείες ταχυμεταφορών εφόσον εισέπρατταν μετρητά κατά την παράδοση των προϊόντων. Τα πρόστιμα αυτά, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, θα έφταναν στο διπλάσιο της αξίας της αντικαταβολής.

Τι ισχύει πλέον για τις πληρωμές

Με την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων, στην πράξη δεν αλλάζει τίποτα στον τρόπο εξόφλησης των ηλεκτρονικών παραγγελιών. Το όριο για τη χρήση μετρητών παραμένει στα 500 ευρώ, το οποίο αποτελεί τη βασική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις πληρωμές που μπορούν να γίνουν με μετρητά και σε εκείνες για τις οποίες είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικού μέσου.

Συγκεκριμένα, για αγορές αξίας κάτω των 500 ευρώ, οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν με μετρητά κατά την παραλαβή, εφόσον παρέχεται αυτή η επιλογή από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Για παράδειγμα, κάποιος που παραγγέλνει ένα ζευγάρι παπούτσια αξίας 90 ευρώ, ρούχα αξίας 80 ευρώ, μια ηλεκτρική συσκευή 250 ευρώ ή ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 300 ευρώ μπορεί να πληρώσει τον διανομέα με μετρητά.

Αντίθετα, για συναλλαγές συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, η πληρωμή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με κάρτα ή άλλο επιτρεπόμενο ηλεκτρονικό μέσο. Για παράδειγμα, αν κάποιος αγοράσει μια τηλεόραση αξίας 750 ευρώ ή ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 800 ευρώ, η εξόφληση πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά.

Η σημασία της αντικαταβολής

Η σημασία της αντικαταβολής για το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο αποτυπώνεται στα στοιχεία που παρουσίασαν οι εταιρείες ταχυμεταφορών κατά τη δημόσια διαβούλευση. Περισσότερες από τέσσερις στις δέκα ηλεκτρονικές αγορές πραγματοποιούνται με αντικαταβολή, με τη συνολική ετήσια αξία αυτών των συναλλαγών να υπολογίζεται μεταξύ 3 και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 70%-75% των αντικαταβολών εξοφλείται με μετρητά. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι, ακόμη και στην εποχή των ψηφιακών συναλλαγών, χιλιάδες καταναλωτές επιμένουν να πληρώνουν όταν το προϊόν φτάνει στην πόρτα τους.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr, newsbeast.gr