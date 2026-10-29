Η στροφή των καταναλωτών στα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος μετά την άνοδο της χονδρικής τιμής

Η αγορά ενέργειας καταγράφει σημαντικές μεταβολές, με τη μέση χονδρική τιμή του ρεύματος να ανέρχεται στα 190 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τον μήνα Οκτώβριο. Η τιμή αυτή παρουσιάζει αύξηση κατά 21% συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο, όταν βρισκόταν στα 15 λεπτά. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και ωθεί τους καταναλωτές να αναζητήσουν λύσεις σταθερότητας, στρεφόμενοι στα «μπλε» τιμολόγια για μεσαία και μεγάλη κατανάλωση.

Η άνοδος της χονδρικής τιμής ρεύματος

Τον Οκτώβριο, η μέση χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώθηκε στα 190 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτό σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 21% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο, όπου η τιμή ήταν 15 λεπτά. Η συγκεκριμένη άνοδος στην τιμή χονδρικής δημιουργεί πρόσθετη πίεση στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος.

Παράλληλα, η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα και τις επιλογές των καταναλωτών. Όπως παρατηρείται, υπάρχει μια τάση επιλογής των σταθερών «μπλε» τιμολογίων, ειδικά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με μεσαία και μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η προτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα κυμαινόμενα «πράσινα» τιμολόγια, τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Οι παράγοντες πίσω από την εκτίναξη των τιμών

Η συνεχής άνοδος της τιμής του ρεύματος τους τελευταίους μήνες δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Πίσω από την αύξηση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κρύβεται η αλματώδης άνοδος των τιμών στα καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οι τιμές αυτών των ενεργειακών πόρων έχουν εκτιναχθεί, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, το πετρέλαιο τύπου Brent άγγιξε στις 29 Οκτωβρίου 2026 τα 114 δολάρια, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 75% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο ξεπέρασε χθες τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας μια θεαματική αύξηση 222% μέσα σε ένα έτος. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τόσο το πετρέλαιο όσο και το φυσικό αέριο δεν επηρεάζουν μόνο το κόστος θέρμανσης, αλλά έχουν άμεση επίπτωση και στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι διαφορές μεταξύ «μπλε» και «πράσινων» τιμολογίων

Οι μεταβολές που παρατηρούνται στο χρηματιστήριο ενέργειας μεταφέρονται και στις τιμές που προσφέρουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Στα σταθερά «μπλε» τιμολόγια, η χρέωση παραμένει αμετάβλητη κάθε μήνα, προσφέροντας προβλεψιμότητα στον λογαριασμό. Οι τιμές για αυτά τα τιμολόγια κυμαίνονται από 11,5 έως 16 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Αντίθετα, τα κυμαινόμενα «πράσινα» τιμολόγια χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις τιμές τους. Η τιμή εκκίνησης για τα «πράσινα» τιμολόγια βρίσκεται στα 14,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 27,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αυτή η διαφορά στην τιμολογιακή πολιτική καθιστά την επιλογή μεταξύ των δύο τύπων τιμολογίων κρίσιμη για τους καταναλωτές, ανάλογα με το προφίλ κατανάλωσής τους.

Συγκριτικά παραδείγματα κατανάλωσης και κόστους

Για να γίνει πιο σαφής η διαφορά στο κόστος μεταξύ των δύο τύπων τιμολογίων, μπορούν να εξεταστούν συγκεκριμένα παραδείγματα κατανάλωσης. Για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 200 κιλοβατώρες, ο λογαριασμός με «μπλε» τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 55 ευρώ, ενώ με «πράσινο» τιμολόγιο ανέρχεται στα 51 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, το κυμαινόμενο τιμολόγιο φαίνεται να είναι ελαφρώς πιο οικονομικό.

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει σημαντικά όταν η κατανάλωση αυξάνεται. Για μια μέση κατανάλωση 300 κιλοβατώρες τον μήνα, το σταθερό «μπλε» τιμολόγιο κοστίζει 67 ευρώ, ενώ το κυμαινόμενο «πράσινο» διαμορφώνεται στα 77 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στις 400 κιλοβατώρες, όπου το «μπλε» τιμολόγιο ανέρχεται στα 82 ευρώ και το «πράσινο» φτάνει τα 100 ευρώ. Από αυτά τα παραδείγματα, καθίσταται σαφές ότι το σταθερό «μπλε» τιμολόγιο ρεύματος υπερισχύει του κυμαινόμενου «πράσινου» σε περιπτώσεις μεσαίας και μεγάλης κατανάλωσης.

Η προτίμηση των καταναλωτών για σταθερότητα

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τα συγκριτικά παραδείγματα, η στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια για μεσαία και μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι πλέον εμφανής. Η σταθερή χρέωση, η οποία δεν μεταβάλλεται κάθε μήνα, προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας και προβλεψιμότητας στο κόστος του ρεύματος, ειδικά σε περιόδους αυξημένων τιμών στην αγορά ενέργειας.

Αυτή η τάση υποδηλώνει την ανάγκη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να θωρακιστούν απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών χονδρικής, οι οποίες επηρεάζονται από τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Η επιλογή του «μπλε» τιμολογίου αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για τον έλεγχο των μηνιαίων εξόδων ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα όταν η κατανάλωση είναι υψηλή.

Με πληροφορίες από: Newsit