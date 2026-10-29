Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για τους μη προσβάσιμους μετρητές ρεύματος

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) έχει καταθέσει μια πρόταση που αφορά τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες κρίνονται μη προσβάσιμες. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την εντατικοποίηση των ελέγχων και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τη διακοπή της τροφοδοσίας. Σύμφωνα με την εισήγηση του διαχειριστή, οι εν λόγω μετρητές ανέρχονται στο 1% του συνόλου, δηλαδή περίπου 75.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ και οι μη προσβάσιμοι μετρητές

Η πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ εστιάζει στις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που χαρακτηρίζονται ως μη προσβάσιμες, δηλαδή σε εκείνους τους μετρητές όπου ο διαχειριστής αδυνατεί να πραγματοποιήσει καταμέτρηση. Οι λόγοι αυτής της αδυναμίας μπορεί να είναι διάφοροι, καθιστώντας ανέφικτη τη συλλογή πραγματικών ενδείξεων.

Βασικό στοιχείο της εισήγησης είναι η εφαρμογή αυξημένων ελέγχων, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τη δυνατότητα διακοπής της ηλεκτροδότησης στις περιπτώσεις που οι παροχές παραμένουν μη προσβάσιμες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ενός φαινομένου που έχει επιπτώσεις τόσο στο δίκτυο όσο και στους καταναλωτές.

Ο αριθμός των επηρεαζόμενων παροχών και το κόστος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ, οι μη προσβάσιμοι μετρητές αντιστοιχούν περίπου στο 1% του συνολικού αριθμού των παροχών πανελλαδικά. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 75.000 μετρητές σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι δεν μπορούν να καταμετρηθούν αποτελεσματικά.

Στην εισήγηση τονίζεται ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα σημαντικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει τόσο το ίδιο το δίκτυο διανομής όσο και το σύνολο των καταναλωτών. Παράλληλα, αναδεικνύονται και ζητήματα ασφαλείας που προκύπτουν από την αδυναμία πρόσβασης και ελέγχου των συγκεκριμένων μετρητών.

Ο χαρακτηρισμός «χρονίως ακαταμέτρητη» παροχή

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρά στον χαρακτηρισμό μιας παροχής ως «χρονίως ακαταμέτρητης» όταν δεν έχει καταστεί εφικτή η συλλογή πραγματικής ένδειξης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και έπειτα από δύο διαδοχικές απόπειρες καταμέτρησης. Ο χαρακτηρισμός αυτός θα αποδίδεται εφόσον η αδυναμία καταμέτρησης οφείλεται σε υπαιτιότητα του χρήστη της παροχής.

Στις περιπτώσεις των παροχών που θα χαρακτηρίζονται ως «χρονίως ακαταμέτρητες», ο ΔΕΔΔΗΕ θα βασίζεται στα ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης για την έκδοση των λογαριασμών. Μια αντίστοιχη φόρμουλα θα εφαρμόζεται και για τον υπολογισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, διασφαλίζοντας τη χρέωση βάσει προηγούμενων χρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα είναι επαρκής για την άρση του χαρακτηρισμού της χρονίως ακαταμέτρητης παροχής. Ο χαρακτηρισμός αυτός θα παραμένει ενεργός, ανεξάρτητα από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Οι πιλοτικοί έλεγχοι στην Αττική

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει πιλοτικούς ελέγχους σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι αυτοί επικεντρώθηκαν στην Ελευσίνα και το Περιστέρι, όπου εφαρμόστηκαν τα νέα μέτρα για τους μη προσβάσιμους μετρητές.

Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών αυτών ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 366 διακοπές ηλεκτροδότησης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών αναμένεται να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω επέκταση και βελτίωση του μέτρου.

Επέκταση του μέτρου σε νέες περιοχές

Ως επόμενο βήμα, ο διαχειριστής του δικτύου έχει προγραμματίσει την επέκταση του μέτρου σε επιπλέον 10.000 μετρητές, οι οποίοι βρίσκονται επίσης εντός της Περιφέρειας Αττικής. Η επέκταση αυτή σηματοδοτεί την ευρύτερη εφαρμογή της πρότασης του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι περιοχές στις οποίες θα επεκταθεί το μέτρο περιλαμβάνουν την Καλλιθέα, τον Πειραιά, τα Μεσόγεια και την Κηφισιά. Η επιλογή αυτών των περιοχών υποδηλώνει τη στοχευμένη προσέγγιση του ΔΕΔΔΗΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη προσβάσιμων μετρητών.

Με πληροφορίες από: Newsit