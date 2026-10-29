Η Euronet παρουσιάζει το OLON, ένα νέο οικοσύστημα για επιχειρηματικές πληρωμές

Η Euronet παρουσίασε το OLON, ένα νέο τεχνολογικό οικοσύστημα που φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά των ψηφιακών πληρωμών και των ολοκληρωμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η βασική επιδίωξη αυτής της πλατφόρμας είναι να προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μέσω ενός ενοποιημένου τεχνολογικού περιβάλλοντος. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του διεθνούς ομίλου για την ανάπτυξη υπηρεσιών που υπερβαίνουν την απλή επεξεργασία πληρωμών.

Επέκταση στην αγορά ψηφιακών πληρωμών

Η Euronet επιδιώκει τη διεύρυνση της παρουσίας της στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών και των ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων, εισάγοντας το OLON. Πρόκειται για ένα νέο τεχνολογικό οικοσύστημα, σχεδιασμένο να συνδέει τις συναλλαγές με τις καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής του διεθνούς ομίλου για την παροχή υπηρεσιών που εκτείνονται πέρα από την παραδοσιακή επεξεργασία πληρωμών.

Το OLON, του οποίου η ονομασία προέρχεται από την ελληνική λέξη «όλον», έχει ως στόχο να συγκεντρώσει διάφορες υπηρεσίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται η ανάγκη για τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν πολλά ανεξάρτητα τεχνολογικά συστήματα, προσφέροντας μια πιο συνεκτική και απλοποιημένη λύση.

Ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα

Η νέα πλατφόρμα OLON συνδυάζει τεχνολογίες αποδοχής και επεξεργασίας πληρωμών με επιχειρηματικές εφαρμογές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις συναλλαγές τους, αξιοποιώντας ένα ενιαίο και ενοποιημένο τεχνολογικό περιβάλλον. Η βασική επιδίωξη είναι η βελτιστοποίηση των λειτουργιών και η απλούστευση της διαχείρισης.

Μέσω του OLON, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματώσουν διαφορετικές λειτουργίες σε μία μόνο πλατφόρμα, μειώνοντας την πολυπλοκότητα που προκύπτει από τη χρήση πολλαπλών, ξεχωριστών συστημάτων. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην παροχή μιας πιο ολιστικής λύσης για τις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες.

Στρατηγική αξιοποίηση τεχνογνωσίας

Η Euronet, εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq των ΗΠΑ, διαθέτει εκτεταμένη διεθνή δραστηριότητα στις υποδομές πληρωμών, στην επεξεργασία συναλλαγών και στις διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, ο όμιλος επιδιώκει να αξιοποιήσει την υπάρχουσα τεχνογνωσία του για να ενισχύσει την παρουσία του στην αγορά υπηρεσιών που απευθύνονται σε εμπορικές επιχειρήσεις.

Η στρατηγική αυτή κίνηση επιτρέπει στην Euronet να επεκτείνει το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών της, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών τεχνολογιών. Έτσι, στοχεύει να γίνει ένας πιο ολοκληρωμένος πάροχος λύσεων για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Οι διεθνείς τάσεις και οι νέες απαιτήσεις

Η κατεύθυνση αυτή της Euronet συνδέεται άμεσα με τις σημαντικές αλλαγές που καταγράφονται διεθνώς στον κλάδο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η αυξημένη χρήση ψηφιακών μέσων για συναλλαγές και η ανάγκη για διασύνδεση των φυσικών καταστημάτων με τις διαδικτυακές πωλήσεις δημιουργούν νέες και πιο σύνθετες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, οι πάροχοι τεχνολογίας πληρωμών αναζητούν συνεχώς πρόσθετες πηγές εσόδων, καθώς η παροχή βασικών υπηρεσιών επεξεργασίας συναλλαγών αντιμετωπίζει έναν αυξανόμενο ανταγωνισμό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων, όπως το OLON, αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους επιχειρηματικούς πελάτες.

Σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για την Euronet, το OLON μπορεί να λειτουργήσει ως μια κοινή τεχνολογική βάση, η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας στον τομέα των εμπορικών πληρωμών. Η πλατφόρμα αυτή αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης του ομίλου στην αγορά.

Η δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών εφαρμογών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά χρησιμοποιούν ξεχωριστά συστήματα για τις εισπράξεις, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και τη διαχείριση των συναλλαγών τους. Το OLON προσφέρει μια λύση για την ενοποίηση αυτών των λειτουργιών, απλοποιώντας την καθημερινότητά τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki