Η Grecotel ολοκλήρωσε επένδυση 20 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του Filoxenia στην Καλαμάτα

Μια σημαντική επένδυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ ολοκλήρωσε η Grecotel στην Καλαμάτα, με την πλήρη ανακαίνιση του ιστορικού ξενοδοχείου Filoxenia. Η κίνηση αυτή ενισχύει την παρουσία του ομίλου στη Μεσσηνία και αναβαθμίζει ένα από τα παλαιότερα τουριστικά ακίνητα της περιοχής. Η επαναλειτουργία της ανανεωμένης μονάδας σηματοδοτεί την προσπάθειας της Grecotel να αξιοποιήσει υφιστάμενες ξενοδοχειακές υποδομές, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσημα εγκαίνια και παρουσίες

Τα επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου Filoxenia Kalamata πραγματοποιήθηκαν σε ειδική εκδήλωση. Παρόντες στην τελετή ήταν ο ιδρυτής της Grecotel, Νίκος Δασκαλαντωνάκης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, καθώς και προσκεκλημένοι από την επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο νεοδημιουργηθέν Olive Club, το οποίο αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης και αναβάθμισης του ξενοδοχείου.

Λεπτομέρειες της επένδυσης και της ανακαίνισης

Η επένδυση των 20 εκατομμυρίων ευρώ αφορά συνολικά 162 δωμάτια και σουίτες του ξενοδοχείου. Από αυτά, 95 είναι δωμάτια και 67 είναι σουίτες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών διαμονής. Το σύνολο των χώρων φιλοξενίας ανακαινίστηκε πλήρως, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στις εγκαταστάσεις, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, με στόχο την παροχή σύγχρονων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους επισκέπτες.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναβάθμισης είναι η σύνδεση της νέας αρχιτεκτονικής και αισθητικής ταυτότητας του Filoxenia με την ιστορία και την παράδοση της Μεσσηνίας. Στο ξενοδοχείο έχουν ενσωματωθεί έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και δημιουργοί που κατάγονται από την περιοχή. Οι παρεμβάσεις στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που επιχειρεί να αναδείξει το φυσικό περιβάλλον του Μεσσηνιακού κόλπου, προσφέροντας μια αρμονική εμπειρία στους φιλοξενούμενους.

Η μακρά ιστορία του Filoxenia

Το Filoxenia διαθέτει μια μακρά και σημαντική παρουσία στην τοπική τουριστική αγορά της Καλαμάτας. Η ιστορία του ξεκινά από το 1951, όταν λειτούργησε για πρώτη φορά ως Kalamata Xenia Motel, αποτελώντας ένα από τα πρώτα τουριστικά καταλύματα της περιοχής. Η αναβάθμισή του σήμερα εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση επαναξιοποίησης ιστορικών ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα. Πρόκειται για μονάδες που διαθέτουν προνομιακές τοποθεσίες, αλλά απαιτούν σημαντικά κεφάλαια για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς και να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Στρατηγική της Grecotel και προοπτικές της Καλαμάτας

Για τον όμιλο Grecotel, η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μια ακόμη κίνηση ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της στην ελληνική αγορά. Η στρατηγική του ομίλου εστιάζει σε προορισμούς που συνδυάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, μοναδικό φυσικό περιβάλλον και πλούσια πολιτιστική ταυτότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα. Η επιλογή της περιοχής δεν είναι τυχαία, καθώς η Καλαμάτα συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια αυξημένο ενδιαφέρον για τουριστικές επενδύσεις. Η πόλη διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, αεροπορική πρόσβαση που διευκολύνει την προσέλευση επισκεπτών, καθώς και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης διαφορετικών μορφών τουρισμού, καθιστώντας την έναν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις στον κλάδο της φιλοξενίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki