Αδικίες στο ασφαλιστικό: Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός παροχών

Σημαντικά ζητήματα και αδικίες αναδεικνύονται στο ασφαλιστικό σύστημα, επηρεάζοντας ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων της χώρας. Παρά την κοινωνική πίεση, τις δράσεις των συνταξιουχικών οργανώσεων και τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση προχωρά σε διστακτικά βήματα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ακροτήτων.

Πολλές κατηγορίες συνταξιούχων μένουν εκτός βασικών παροχών, ενώ η γενικότερη οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση συνεχίζεται. Συνολικά 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι οδεύουν προς τις εκλογές, νιώθοντας πικρία για την έλλειψη αποζημίωσης των απωλειών τους από την οικονομική σταθεροποίηση της χώρας.

Εξαιρέσεις από το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ

Το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου, δεν θα το λάβουν ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Ναυτικοί, οι εργαζόμενοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι χήρες.

Επιπλέον, το όριο των 66 ετών, που αφορά τους γεννηθέντες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1960, θέτει εκτός διεκδίκησης της ενίσχυσης όσους συνταξιοδοτήθηκαν νωρίτερα. Αυτό ισχύει ακόμη και για όσους έχουν 40 έτη πραγματικής ασφάλισης και συνταξιοδοτήθηκαν στο 62ο έτος της ηλικίας τους. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται επίσης οι οικοδόμοι, οι ναυτικοί, καθώς και οι χήρες που ζουν μόνο με τη γλίσχρα παροχή του θανόντος συζύγου τους.

Αδικίες στις συντάξεις χηρείας και οι αγρότισσες

Σημαντικές αδικίες παρατηρούνται και στον τομέα των συντάξεων χηρείας. Το 70% της σύνταξης χηρείας δεν το λαμβάνουν οι αγρότισσες, καθώς και οι συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη πριν από το έτος 2016. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην οικονομική τους στήριξη.

Ειδικότερα, οι αγρότισσες και οι αγρότες που έλαβαν σύνταξη λόγω θανάτου πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, χάνουν ακόμη και αυτή την ελάχιστη παροχή με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους. Αυτό αφορά ακόμα και ανασφάλιστα άτομα, τα οποία είναι υποχρεωμένα να εγκαταλείψουν την ελάχιστη αγροτική τους ασχολία, προκειμένου να λάβουν τη σύνταξη ανασφάλιστου ηλικιωμένου. Ωστόσο, δεν δικαιούνται την παροχή αυτή εάν το εισόδημά τους υπερβαίνει τα 360 ευρώ το μήνα.

Το ζήτημα της βασικής σύνταξης ΟΓΑ για τους αγρότες

Παρά τις κυβερνητικές πομφόλυγες, ένας αγρότης ή μία αγρότισσα, προκειμένου να λάβει τη σύνταξη χηρείας, θα πρέπει να παραιτηθεί της δικής του βασικής σύνταξης ΟΓΑ. Η εν λόγω σύνταξη ΟΓΑ επέχει θέση εθνικής σύνταξης, καθιστώντας την παραίτηση αυτή ιδιαίτερα προβληματική για τους δικαιούχους.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης, η προσαύξηση των αποδοχών για τις αγρότισσες και τους αγρότες σε περίπτωση χηρείας κυμαίνεται τελικά από μηδέν (0) έως είκοσι (20) ευρώ το μήνα. Αυτό το ελάχιστο ποσό υπογραμμίζει την ανεπαρκή στήριξη που παρέχεται σε αυτή την ευάλωτη ομάδα.

Η κυβερνητική θεώρηση του ασφαλιστικού συστήματος

Ως κύριο πρόβλημα αναδεικνύεται η ριζωμένη αντίληψη εντός της Νέας Δημοκρατίας και της συντηρητικής/νεοφιλελεύθερης οικονομικής θεώρησης, ότι οι μεταβιβάσεις για τις συντάξεις αποτελούν αμιγώς καταναλωτική δαπάνη. Αυτή η προσέγγιση αγνοεί την πολυδιάστατη φύση των συντάξεων.

Συγκεκριμένα, οι συντάξεις δεν αντιμετωπίζονται ως αποταμίευση, κοινωνική αποκατάσταση και δικαιοσύνη, ούτε ως συμβολή στην οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Αυτή η θεώρηση επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις και τις παρεχόμενες ενισχύσεις προς τους συνταξιούχους.

Περιθωριοποίηση και δυσαρέσκεια των συνταξιούχων

Οι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι της χώρας οδεύουν προς τις εκλογές με ένα έντονο αίσθημα πικρίας. Αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι δεν έχει αποδοθεί το παραμικρό από τις απώλειες που υπέστησαν για την οικονομική σταθεροποίηση της χώρας κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, νιώθουν περιθωριοποιημένοι από τη συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση, η οποία επηρεάζει τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα κλίμα δυσαρέσκειας και ανασφάλειας για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis