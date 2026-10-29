Η Orilina Properties απορροφά θυγατρική και ενισχύει την παρουσία της στα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα

Η Orilina Properties προχωρά σε αναδιάρθρωση του εταιρικού της χαρτοφυλακίου, δρομολογώντας τη συγχώνευση με απορρόφηση της Γερανίου Αναπτυξιακή Ακινήτων. Η απόφαση αυτή ελήφθη περίπου έναν μήνα μετά την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας και αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της εισηγμένης για την απλούστευση της εταιρικής της δομής.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με τη διεύρυνση της δραστηριότητάς της στην αναπτυσσόμενη αγορά των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, ενισχύοντας την παρουσία της σε έναν τομέα που συνδυάζει χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων με υπηρεσίες φιλοξενίας.

Η απόφαση για τη συγχώνευση

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα διοικητικά συμβούλια της Orilina Properties και της θυγατρικής της εταιρείας αποφάσισαν στις 13 Οκτωβρίου την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της εξαγοράς της Γερανίου Αναπτυξιακή Ακινήτων, η οποία είχε πραγματοποιηθεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

Η συγχώνευση με απορρόφηση αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού της Orilina Properties για την απλούστευση της εταιρικής της δομής. Αυτή η ενέργεια έχει ως στόχο να διευκολύνει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των σχετικών υποχρεώσεων, περιορίζοντας την ανάγκη διατήρησης ξεχωριστών εταιρικών δομών.

Η εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας

Η Orilina Properties είχε αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Γερανίου Αναπτυξιακή Ακινήτων στις 22 Σεπτεμβρίου 2026. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Blend 5 Ventures Limited.

Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών ανήλθε στα 6,93 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό προσδιορίστηκε με βάση τις προβλεπόμενες προσαρμογές απαιτήσεων και υποχρεώσεων, όπως αναφέρεται στις σχετικές πληροφορίες.

Το ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας

Μέσω της συναλλαγής αυτής, η Orilina Properties απέκτησε τον έλεγχο ενός σημαντικού ακινήτου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Γερανίου 30. Το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνει συνολικά 30 επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, ενισχύοντας άμεσα το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στον τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων.

Το ακίνητο είναι ήδη μισθωμένο μακροχρόνια στην εταιρεία Limehome, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της οργανωμένης διαμονής σε επιπλωμένα διαμερίσματα. Αυτή η συνεργασία διασφαλίζει τη λειτουργία και την αξιοποίηση του ακινήτου, εντάσσοντάς το σε ένα υφιστάμενο δίκτυο υπηρεσιών φιλοξενίας.

Στρατηγική σημασία της επένδυσης

Η συγκεκριμένη επένδυση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Orilina Properties, καθώς διαφοροποιεί σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της. Προσθέτει μια νέα δραστηριότητα που συνδυάζει αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων με τις υπηρεσίες φιλοξενίας, δημιουργώντας ένα υβριδικό μοντέλο.

Από επιχειρηματική άποψη, η απορρόφηση μιας πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής, όπως η Γερανίου Αναπτυξιακή Ακινήτων, αναμένεται να περιορίσει την ανάγκη διατήρησης ξεχωριστών εταιρικών δομών. Αυτό αναμένεται να διευκολύνει τη συνολική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των σχετικών υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Η διαδικασία και οι επόμενοι σταθμοί

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού για τη συγχώνευση ορίστηκε η 30ή Σεπτεμβρίου 2026. Στις 22 Οκτωβρίου υπογράφηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Η διαδικασία προβλέπει την απορρόφηση της θυγατρικής από τη μητρική εταιρεία χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Orilina Properties και χωρίς ανταλλαγή μετοχών. Αυτό είναι εφικτό, καθώς η Orilina κατέχει ήδη το 100% της απορροφώμενης εταιρείας, απλοποιώντας έτσι τις διαδικασίες.

Η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού και της συγχώνευσης προϋποθέτει τη λήψη των προβλεπόμενων εταιρικών και διοικητικών εγκρίσεων, οι οποίες απαιτούνται για την τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki