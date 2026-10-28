Φαρμακοβιομηχανία: Στρατηγική επένδυση της Kos Biotechnology Partners στην Golden Age Health

Η Kos Biotechnology Partners, μια παγκόσμια επενδυτική εταιρεία στον τομέα των βιοεπιστημών, προχωρά σε στρατηγική επένδυση στην Golden Age Health (GAH). Η ανακοίνωση έγινε σήμερα, 28 Οκτωβρίου 2026, με κύριο στόχο την ευρύτερη πρόσβαση των ασθενών παγκοσμίως σε θεραπείες για σπάνιες ασθένειες. Η επένδυση αυτή, μέσω του πρώτου επενδυτικού κεφαλαίου της Kos, Kos BioVentures, αποσκοπεί να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους που ταλανίζονται από σπάνιες παθήσεις σε απαραίτητες φαρμακευτικές θεραπείες.

Ο στόχος της επένδυσης και οι περιοχές δράσης

Η στρατηγική επένδυση της Kos Biotechnology Partners στην Golden Age Health έχει ως βασικό σκοπό τη διεύρυνση της πρόσβασης των ασθενών παγκοσμίως σε θεραπείες για σπάνιες ασθένειες. Η Golden Age Health αποτελεί μια προηγμένη πλατφόρμα εξειδικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων. Ο ρόλος της είναι να παρέχει πιστοποιημένα φάρμακα για σπάνιες και ειδικές παθήσεις σε πληθυσμούς ασθενών που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε θεραπείες.

Οι περιοχές στις οποίες εστιάζει η Golden Age Health περιλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή της Κίνας, τη Νοτιοανατολική Ασία και τις περιοχές του Κόλπου. Η επένδυση αυτή αναμένεται να διευρύνει τις εμπορικές δραστηριότητες και το χαρτοφυλάκιο της Golden Age Health σε αυτές τις περιοχές, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ο ρόλος της Kos Biotechnology Partners και η υποστήριξη της ΕΑΤΕ

Η Kos Biotechnology Partners χαρακτηρίζεται ως μια παγκόσμια επενδυτική εταιρεία στον τομέα των βιοεπιστημών. Η εταιρεία συνδέει τα οικοσυστήματα βιοφαρμακευτικής των ΗΠΑ και της Ευρώπης, εκμεταλλευόμενη την προνομιακή της θέση σε αυτές τις αγορές. Με αυτό τον τρόπο, στοχεύει να τροφοδοτήσει την παγκόσμια αγορά με θεραπευτικά προϊόντα.

Σημαντική είναι η υποστήριξη που λαμβάνει η Kos Biotechnology Partners από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), μεταξύ άλλων φορέων. Αυτή η υποστήριξη ενισχύει τη δυνατότητα της Kos να προωθεί τη βιοτεχνολογική καινοτομία και να διευκολύνει τη διάδοση θεραπευτικών λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διάδοση βιοτεχνολογικής καινοτομίας

Ένας επιπλέον στόχος της επένδυσης είναι η ταχύτερη διάδοση της βιοτεχνολογικής καινοτομίας. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η μεταφορά αυτής της καινοτομίας από την Ασία προς τις δυτικές αγορές, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτό δημιουργεί μια αμφίδρομη ροή γνώσης και τεχνολογίας, ενισχύοντας την παγκόσμια ανάπτυξη στον τομέα των βιοεπιστημών.

Η συνεργασία αυτή επιδιώκει επίσης να φέρει καινοτόμες λύσεις βιοτεχνολογίας υψηλού δυναμικού από την Ασία στα κλινικά προγράμματα ανάπτυξης θεραπειών στη Δύση. Με αυτό τον τρόπο, επιταχύνεται η ανάπτυξη νέων θεραπειών και η διάθεσή τους στους ασθενείς που τις έχουν ανάγκη.

Δηλώσεις των επικεφαλής

Ο Alex Tzoukas (Αλέξανδρος Τζούκας), συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της Kos Biotechnology Partners, εξέφρασε την ανυπομονησία του για τη στενή συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο της Golden Age Health. Δήλωσε ότι προσβλέπει στη συμβολή του στην επέκταση της εμπορικής τους παρουσίας και των υποδομών τους, καθώς και στον εμπλουτισμό του καινοτόμου χαρτοφυλακίου τους.

Από την πλευρά του, ο Michel Vounatsos, συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Golden Age Health, καλωσόρισε τον Alex Tzoukas. Τόνισε ότι η αποστολή της εταιρείας ήταν ανέκαθεν να θέτει τους ασθενείς σε προτεραιότητα, δημιουργώντας ισχυρά οικοσυστήματα που μετατρέπουν την κλινική καινοτομία σε ουσιαστική πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες.

Ο Dr. Simos Simeonidis, συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της Kos Biotechnology Partners, δήλωσε ενθουσιασμένος για τη συνεργασία του με τον Michel Vournatsos. Η δήλωσή του υπογραμμίζει το θετικό κλίμα και τις προσδοκίες που συνοδεύουν αυτή τη νέα στρατηγική συνεργασία στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.

Με πληροφορίες από: Newsit