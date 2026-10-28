Ελληνικά αμυντικά συστήματα της INTRACOM DEFENSE δοκιμάζονται από τον αμερικανικό στρατό

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας της στην αμερικανική αμυντική αγορά, καθώς συστήματα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής της εταιρείας υποβάλλονται σε επιχειρησιακές δοκιμές από τον Στρατό των ΗΠΑ. Αυτή η κίνηση δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω συνεργασίες και πιθανή συμμετοχή σε νέα αμυντικά προγράμματα. Η εταιρεία, με περισσότερο από το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών της να προέρχεται από εξαγωγές, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Συμμετοχή στην AUSA 2026 και παρουσίαση συστημάτων

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της, η IDE συμμετείχε στη διεθνή έκθεση αμυντικής τεχνολογίας AUSA 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η εταιρεία παρουσίασε μια σειρά από τα προηγμένα της συστήματα.

Μεταξύ των συστημάτων που παρουσιάστηκαν ήταν λύσεις ασφαλών τακτικών επικοινωνιών και πληροφοριών, καθώς και υβριδικές λύσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά σχεδιασμένες για στρατιωτική χρήση. Η παρουσία της IDE στην AUSA 2026 υπογράμμισε την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τον αμυντικό τομέα.

Επιχειρησιακές δοκιμές από τον αμερικανικό στρατό

Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική εταιρεία έχει η επιχειρησιακή αξιολόγηση των συστημάτων της από τον αμερικανικό στρατό. Αυτές οι δοκιμές θεωρούνται κρίσιμες, καθώς δημιουργούν σημαντικές προϋποθέσεις για την εδραίωση περαιτέρω συνεργασιών και την πιθανή συμμετοχή της IDE σε νέα αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα συστήματα Hybrid Electric Power Systems (HEPS) συμμετείχαν ενεργά σε ασκήσεις και δοκιμές. Οι εν λόγω δοκιμές εντάχθηκαν στο πλαίσιο του αμερικανικού προγράμματος Transformation In Contact, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την αξιολόγηση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων κάτω από πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Οι δοκιμές στο Project Convergence Capstone 6

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Project Convergence Capstone 6, η INTRACOM DEFENSE συνεργάστηκε με την 4η Μεραρχία Πεζικού των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, χρησιμοποιήθηκαν η τακτική υβριδική ηλεκτρογεννήτρια της IDE και το σύστημα τροφοδοσίας οχημάτων GENAIRCON SAPS.

Τα συγκεκριμένα συστήματα διαδραμάτισαν υποστηρικτικό ρόλο σε κινητούς κόμβους διοίκησης και ελέγχου νέας γενιάς. Η λειτουργία τους εξασφάλισε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία τους.

Όπως επισημαίνει η IDE, οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν ανέδειξαν σημαντικές δυνατότητες των συστημάτων της, όπως η αθόρυβη λειτουργία, η μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και ο περιορισμός των αναγκών εφοδιαστικής υποστήριξης. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο σύγχρονο πεδίο μάχης, προσφέροντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης και δηλώσεις

Η ενίσχυση της παρουσίας της INTRACOM DEFENSE στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας. Παράλληλα, η IDE εκδηλώνει ενδιαφέρον και για τις υπόλοιπες αγορές των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, επιδιώκοντας την επέκταση του εξαγωγικού της έργου.

Ο Chief Commercial Officer της IDE, Ευστάθιος Καραγιάννης, δήλωσε ότι η εταιρεία επιδιώκει την εμβάθυνση των συνεργασιών με μεγάλους αμερικανικούς ομίλους αεροδιαστημικής και άμυνας. Τόνισε ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε από τις επιχειρησιακές δοκιμές των τεχνολογιών της θα αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Επαφές και επισκέψεις στην έκθεση

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης AUSA 2026, τα στελέχη της IDE είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν σημαντικές επαφές με εκπροσώπους του διεθνούς αμυντικού κλάδου, ενισχύοντας το δίκτυο συνεργασιών τους.

Το περίπτερο της εταιρείας επισκέφθηκαν σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας πρέσβης στις ΗΠΑ, Αντώνιος Αλεξανδρίδης, καθώς και ο υπαρχηγός ΓΕΣ, Ανδρέας Κορωνάκης. Οι επισκέψεις αυτές υπογραμμίζουν το ενδιαφέρον για τις ελληνικές αμυντικές τεχνολογίες και τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki