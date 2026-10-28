ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ και ΑΒ Βασιλόπουλος: Κοινή πρωτοβουλία για την ανακύκλωση λαμπτήρων με επιβράβευση των καταναλωτών

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ και η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρούν σε μια κοινή πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης λαμπτήρων. Η δράση, που ονομάζεται «RECYCLE FOR LIFE», συνδέει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με την επιβράβευση των καταναλωτών. Πραγματοποιείται σε επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Αττική και περιλαμβάνει διαγωνισμό με δωροεπιταγές.

Η συνολική αξία των δωροεπιταγών φτάνει τα 500 ευρώ, προσφέροντας κίνητρο στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία. Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των πολιτών να παραδίδουν τους χρησιμοποιημένους λαμπτήρες τους σε ειδικά σημεία συλλογής, αντί να τους απορρίπτουν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Στόχος της περιβαλλοντικής δράσης

Η συνεργασία μεταξύ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ και ΑΒ Βασιλόπουλος έχει ως βασικό στόχο την ενθάρρυνση των πολιτών να παραδίδουν τους χρησιμοποιημένους λαμπτήρες τους σε ειδικά σημεία συλλογής. Αυτό γίνεται αντί της απόρριψής τους μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, συμβάλλοντας έτσι στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής αποβλήτων. Αξιοποιεί την καθημερινή επισκεψιμότητα των καταστημάτων λιανικής, προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση στους πολίτες σε υποδομές ανακύκλωσης.

Έναρξη και συνέχεια των ενημερωτικών ενεργειών

Οι ενημερωτικές ενέργειες της πρωτοβουλίας ξεκίνησαν στις 23 Οκτωβρίου 2026. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος που βρίσκεται στον Υμηττό. Εκεί, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία ανακύκλωσης των λαμπτήρων, καθώς και για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών δράσεων θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Συγκεκριμένα, έχουν προγραμματιστεί τέσσερις ακόμη εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Οι ενημερωτικές δράσεις θα πραγματοποιούνται από τις 14:30 έως τις 20:30, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών για την ανακύκλωση λαμπτήρων και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία.

Διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό και επιβράβευση

Για να συμμετάσχουν οι καταναλωτές στον διαγωνισμό, απαιτείται αρχικά η παράδοση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων τους στους ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί στα συμμετέχοντα καταστήματα. Μετά την παράδοση, οι καταναλωτές καλούνται να σκανάρουν με το κινητό τους τηλέφωνο τον κωδικό QR που βρίσκεται στο σημείο συλλογής.

Στη συνέχεια, συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αποδεχόμενοι παράλληλα τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε μήνα, προβλέπεται κλήρωση για μία δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ από την ΑΒ Βασιλόπουλος. Συνολικά, θα διατεθούν πέντε δωροεπιταγές στους τυχερούς συμμετέχοντες.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο του 2026 έως και τον Φεβρουάριο του 2027. Η ανάδειξη των νικητών για κάθε μήνα θα γίνεται την τελευταία εβδομάδα του αντίστοιχου μήνα, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των επιβραβεύσεων.

Η σημασία της χωριστής συλλογής αποβλήτων

Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση του δικτύου οργανωμένης λιανικής για τη συγκέντρωση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων. Παράλληλα, αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις περιβαλλοντικές πρακτικές.

Οι χρησιμοποιημένοι λαμπτήρες απαιτούν χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς ορισμένες κατηγορίες λαμπτήρων περιέχουν υλικά τα οποία δεν πρέπει να καταλήγουν στα κοινά οικιακά απορρίμματα, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki