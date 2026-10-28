Χωρίς ψηφιακό τέλος και δικαστικό ένσημο οι συμφωνίες διαμεσολάβησης από τον Μάρτιο του 2027

Μια σημαντική αλλαγή τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2027, καθώς οι συμφωνίες διαμεσολάβησης θα απαλλάσσονται από το ψηφιακό τέλος και το δικαστικό ένσημο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ως στόχο τη μείωση των εξόδων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να διευθετήσουν τις διαφορές τους μέσω συνεννόησης.

Οι νέες απαλλαγές και η ημερομηνία έναρξης

Ειδικότερα, από την πρώτη ημέρα του Μαρτίου του 2027, οι συμφωνίες που προκύπτουν από διαδικασίες διαμεσολάβησης δεν θα επιβαρύνονται πλέον με το ψηφιακό τέλος, ούτε και με το δικαστικό ένσημο. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να προσφέρει σημαντική ελάφρυνση στα οικονομικά βάρη που αντιμετωπίζουν τόσο οι ιδιώτες όσο και οι εταιρείες, όταν επιλέγουν την εναλλακτική οδό της διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών τους.

Η κατάργηση αυτών των επιβαρύνσεων συνιστά ένα μέτρο που στοχεύει στην ενθάρρυνση της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, καθιστώντας τη διαδικασία πιο προσιτή και οικονομικά συμφέρουσα. Η συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της ισχύος των απαλλαγών έχει οριστεί με σαφήνεια, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο νέος κώδικας και η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Οι εν λόγω απαλλαγές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου ρυθμίσεων που προβλέπονται στον νέο Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Ο Κώδικας αυτός εισάγει μια σειρά από διατάξεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση και τη διευκόλυνση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ήταν αυτή που παρουσίασε τις συγκεκριμένες απαλλαγές, εκδίδοντας μια νέα εγκύκλιο. Η εγκύκλιος αυτή παρέχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων, εξασφαλίζοντας την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο ισχύον νομικό και φορολογικό πλαίσιο.

Τι είναι η διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία οι δύο πλευρές μιας διαφοράς έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μια κοινά αποδεκτή λύση. Η αναζήτηση αυτή γίνεται με την υποστήριξη ενός ανεξάρτητου και ουδέτερου προσώπου, του διαμεσολαβητή, ο οποίος διευκολύνει την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών.

Στη διαδικασία αυτή, οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με το αν θα συμφωνήσουν και με ποιους συγκεκριμένους όρους, έχοντας πάντοτε δίπλα τους τους δικηγόρους τους για νομική συμβουλή και υποστήριξη. Η διαμεσολάβηση αφορά αποκλειστικά ιδιωτικές διαφορές, δηλαδή υποθέσεις που επιτρέπεται να διευθετηθούν μέσω συμφωνίας των εμπλεκομένων μερών, προσφέροντας μια ευέλικτη και συχνά ταχύτερη εναλλακτική λύση έναντι της δικαστικής οδού.

Το εύρος των απαλλαγών

Οι προβλεπόμενες απαλλαγές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πράξεων και εγγράφων που σχετίζονται με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα, αφορούν τα πρακτικά που συντάσσονται, τα διάφορα έγγραφα που ανταλλάσσονται, καθώς και όλες τις υπόλοιπες πράξεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.

Για όλα αυτά τα στοιχεία, δεν θα οφείλονται πλέον τέλη ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων φορέων. Στην κατηγορία των απαλλαγών περιλαμβάνεται ρητά και το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, γεγονός που υπογραμμίζει την πρόθεση για πλήρη απαλλαγή των συμφωνιών διαμεσολάβησης από κάθε σχετική οικονομική επιβάρυνση.

Κατάθεση πρακτικού και αναγκαστική εκτέλεση

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης, ενισχυμένο από τις νέες ρυθμίσεις, είναι η δυνατότητα κατάθεσης του πρακτικού συμφωνίας στο αρμόδιο δικαστήριο. Εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία, μπορούν να καταθέσουν το πρακτικό αυτό χωρίς να καταβάλουν τέλος κατάθεσης ή δικαστικό ένσημο.

Επιπλέον, δεν θα χρεώνεται κανένα τέλος που υπολογίζεται με βάση την αξία της διαφοράς. Η κατάθεση του πρακτικού στο δικαστήριο επιτρέπει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, να ζητηθεί η αναγκαστική εκτέλεση της συμφωνίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση που κάποια από τις πλευρές δεν τηρήσει όσα υπέγραψε, καθώς η άλλη πλευρά θα έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την εφαρμογή των όρων που συμφωνήθηκαν, εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Με πληροφορίες από: Newsit