Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει τη ρευστότητά της με 2,2 δισ. ευρώ και σχεδιάζει νέες επενδύσεις

Ισχυρή χρηματοδοτική βάση έχει διαμορφώσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προκειμένου να συνεχίσει το επενδυτικό της πρόγραμμα και να διεκδικήσει νέα έργα υποδομών. Ο όμιλος κατάφερε να προσελκύσει επενδυτική ζήτηση συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ, μέσα από δύο μεγάλες συναλλαγές που πραγματοποίησε στις κεφαλαιαγορές. Αυτή η εξέλιξη παρέχει στον όμιλο, υπό τη διοίκηση του Γιώργου Περιστέρη, σημαντικά περιθώρια χρηματοοικονομικών κινήσεων, σε μια περίοδο όπου το κόστος κεφαλαίου και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων.

Ισχυρή επενδυτική ζήτηση από δύο κατηγορίες

Η συνολική επενενδυτική ζήτηση των 5,3 δισ. ευρώ προήλθε από δύο διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών. Ο όμιλος προσέφυγε τόσο στην αγορά μετοχών όσο και στην αγορά ομολόγων, επιτυγχάνοντας να συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα 5,3 δισ. ευρώ αποτυπώνουν τη συνολική επενδυτική ζήτηση που εκδηλώθηκε και όχι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν άμεσα. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τις δύο αυτές συναλλαγές ανέρχονται συνολικά σε 1,159 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τα διαθέσιμα του ομίλου.

Η επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Μία από τις βασικές κινήσεις που πραγματοποίησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε χώρα τον Ιούλιο. Η συγκεκριμένη αύξηση είχε ύψος 659 εκατ. ευρώ και συγκέντρωσε προσφορές που άγγιξαν περίπου τα 3 δισ. ευρώ.

Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στοιχείο αυτής της συναλλαγής είναι ότι περισσότερο από το 95% της ζήτησης προήλθε από διεθνείς επενδυτές. Αυτό καταδεικνύει την ισχυρή εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι προς τον όμιλο και τις προοπτικές του.

Η έκδοση ομολόγου και η υπερκάλυψη

Σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος προχώρησε και σε έκδοση ομολόγου. Η έκδοση αυτή είχε ύψος 500 εκατ. ευρώ και σημείωσε επίσης μεγάλη επιτυχία, καθώς υποβλήθηκαν προσφορές συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ.

Η υπερκάλυψη της έκδοσης ομολόγου έφτασε τις 4,6 φορές, γεγονός που υπογραμμίζει την ισχυρή ζήτηση και την ελκυστικότητα του ομολόγου στην αγορά. Η νέα ομολογιακή έκδοση ενισχύει περαιτέρω τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Διαθέσιμη ρευστότητα και διαχείριση δανεισμού

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η διαθέσιμη ρευστότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνεται περίπου στα 2,2 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό παρέχει στον όμιλο σημαντική ευελιξία για την υλοποίηση των επενδυτικών του σχεδίων.

Παράλληλα, ο όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικές άμεσες λήξεις δανεισμού σε επίπεδο μητρικής εταιρείας. Η επόμενη μεγάλη υποχρέωση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, τοποθετείται χρονικά τον Δεκέμβριο του 2028. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα περιορίζει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες αναχρηματοδότησης και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Η σημασία της επενδυτικής βαθμίδας

Στη θετική χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου συμβάλλει και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης S&P και Moody’s. Αυτή η εξέλιξη διευκολύνει την πρόσβαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε μια ευρύτερη βάση θεσμικών επενδυτών, ανοίγοντας νέες πύλες για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις.

Η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του μεγάλου χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και υποδομών που διαχειρίζεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η ισχυρή χρηματοδοτική θέση επιτρέπει στον όμιλο να συνεχίσει απρόσκοπτα την ανάπτυξή του σε κρίσιμους τομείς.

Με πληροφορίες από: Topontiki