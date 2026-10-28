Η Εθνική Ασφαλιστική φιλοξένησε τον Νίκο Γκάλη σε εταιρική εκδήλωση

Η Εθνική Ασφαλιστική επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση για την ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας και της εταιρικής της κουλτούρας, προσκαλώντας τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα Νίκο Γκάλη σε εκδήλωση για τους εργαζομένους της. Ο Νίκος Γκάλης συνομίλησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Δημήτρη Μαζαράκη, σε ένα εταιρικό Townhall. Η συνάντηση αυτή είχε ως στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού, μεταφέροντας εμπειρίες από τη μακρά διαδρομή του αθλητή.

Η έκπληξη του Townhall

Η παρουσία του Νίκου Γκάλη αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους εργαζομένους που συμμετείχαν στο εταιρικό Townhall. Η εκδήλωση αυτή, που διοργανώθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική, είχε ως κεντρικό σκοπό την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων εσωτερικής επικοινωνίας, μέσα από τις οποίες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των εργαζομένων και τη σύνδεσή τους με την εταιρική στρατηγική.

Ο διάλογος Γκάλη-Μαζαράκη

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η συζήτηση μεταξύ του Νίκου Γκάλη και του Δημήτρη Μαζαράκη. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Παντελής Βλαχόπουλος, με βασικό θέμα τη μετάβαση από την ατομική προσπάθεια στη συλλογική επίτευξη στόχων.

Ο διάλογος αναδείχθηκε ως μια γέφυρα μεταξύ της επιχειρηματικής εμπειρίας και του αθλητισμού, υπογραμμίζοντας κοινά χαρακτηριστικά που συνδέουν τη λειτουργία μιας επιτυχημένης ομάδας με την αποτελεσματική διοίκηση μιας μεγάλης επιχείρησης.

Μαθήματα από τον πρωταθλητισμό

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Νίκος Γκάλης αναφέρθηκε εκτενώς στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού. Επισήμανε τη ζωτική σημασία της καθημερινής προετοιμασίας, της αφοσίωσης στον στόχο και της αποτελεσματικής διαχείρισης της πίεσης που συνοδεύει κάθε υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση, τονίζοντας ότι αυτή πρέπει να επιδιώκεται ακόμα και όταν έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικοί στόχοι. Επιπλέον, υπογράμμισε την αναγκαιότητα κάθε ανθρώπου να έχει εμπιστοσύνη στις δικές του δυνατότητες, ως βασικό παράγοντα επιτυχίας.

Η σύνδεση με την επιχειρηματική λειτουργία

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Μαζαράκης συνέδεσε τις εμπειρίες και τα διδάγματα του Νίκου Γκάλη με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας. Τόνισε πως η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων εντός ενός οργανισμού αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα.

Ο κ. Μαζαράκης υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα της υπευθυνότητας και της κοινής προσήλωσης στους στόχους. Αυτοί οι παράγοντες, όπως ανέφερε, είναι βασικοί για τη βελτίωση της απόδοσης και την πρόοδο κάθε επιχείρησης, μεταφέροντας το πνεύμα της ομαδικής προσπάθειας από τον αθλητισμό στον εταιρικό χώρο.

Η σημασία της εταιρικής κουλτούρας στον ασφαλιστικό κλάδο

Σε έναν κλάδο όπως η ασφαλιστική αγορά, όπου η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών αποτελούν καθημερινές και σημαντικές προκλήσεις, η ανάπτυξη μιας κοινής εταιρικής κουλτούρας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η πρωτοβουλία της Εθνικής Ασφαλιστικής με την παρουσία του Νίκου Γκάλη επιδιώκει ακριβώς αυτό.

Μέσα από τέτοιες δράσεις, η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση της συνοχής του ανθρώπινου δυναμικού της, προωθώντας αξίες όπως η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η διαρκής εξέλιξη, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχία τόσο στον αθλητισμό όσο και στον απαιτητικό χώρο των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki