Η κλήρωση του Eurojackpot της 27ης Οκτωβρίου 2026 μοίρασε 16 εκατομμύρια ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2026, η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με αριθμό 276, μοιράζοντας το εντυπωσιακό ποσό των 16.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Χιλιάδες παίκτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, δοκίμασαν την τύχη τους, με την ελπίδα να διεκδικήσουν το μεγάλο τζακπότ αυτού του δημοφιλούς παιχνιδιού που υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή των τυχερών. Η διαδικασία της κλήρωσης διεξήχθη κανονικά, αναδεικνύοντας τους αριθμούς που θα καθορίσουν τους μεγάλους νικητές.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σημερινής κλήρωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2026, οι τυχεροί αριθμοί Eurojackpot που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα είναι οι εξής: 11, 33, 38, 42, 47. Αυτοί είναι οι πέντε βασικοί αριθμοί που κληρώθηκαν για το παιχνίδι.

Επιπλέον, οι συμπληρωματικοί αριθμοί Eurojackpot, γνωστοί και ως Euro Numbers, είναι οι 12 και 11. Η σωστή πρόβλεψη αυτών των αριθμών είναι καθοριστική για την επίτευξη των υψηλότερων κατηγοριών κερδών, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου τζακπότ.

Η διαδικασία της κλήρωσης και η παρακολούθησή της

Η κλήρωση του Eurojackpot διεξήχθη στις 21:00 ώρα Ελλάδος, με τόπο διεξαγωγής το Ελσίνκι της Φινλανδίας. Η διαδικασία αυτή είναι τυποποιημένη και ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας του παιχνιδιού.

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη διαδικασία ανάδειξης των αριθμών, η κλήρωση είναι διαθέσιμη σε μαγνητοσκόπηση. Οι παίκτες και το κοινό μπορούν να την βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού. Επιπλέον, όλα τα σχετικά βίντεο της διαδικασίας αναρτώνται και στο επίσημο κανάλι του Eurojackpot στο YouTube, προσφέροντας πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα.

Το Eurojackpot στην Ελλάδα και τα προσφερόμενα κέρδη

Το Eurojackpot είναι πλέον πλήρως διαθέσιμο και στην Ελλάδα, γεγονός που έχει συμβάλει στην αυξημένη δημοτικότητά του μεταξύ του ελληνικού κοινού. Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο παιχνίδι μέσω του διευρυμένου δικτύου των καταστημάτων ΟΠΑΠ – ALLWYN. Παράλληλα, υπάρχει και η επιλογή της online συμμετοχής, η οποία προσφέρεται με απόλυτη ασφάλεια στην πλατφόρμα allwyn.gr.

Το παιχνίδι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων παικτών, καθώς προσφέρει μυθικά κέρδη. Στις μεγάλες κατηγορίες, ειδικά μετά από συνεχόμενα τζακπότ, τα ποσά που μπορούν να κερδηθούν είναι ιδιαίτερα υψηλά, φτάνοντας έως και τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό καθιστά το Eurojackpot ένα από τα πιο ελκυστικά παιχνίδια τύχης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δομή δελτίου και κατηγορίες επιτυχιών

Το δελτίο συμμετοχής στο Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά έξι στήλες. Το κόστος για κάθε στήλη ανέρχεται στα 2,5 ευρώ, καθιστώντας το παιχνίδι προσβάσιμο σε ένα ευρύ φάσμα παικτών. Κάθε μία από αυτές τις στήλες αποτελείται από δύο ξεχωριστά πεδία συμπλήρωσης, όπου οι παίκτες επιλέγουν τους αριθμούς τους.

Το Eurojackpot διακρίνεται για το γεγονός ότι δεν προσφέρει κέρδη μόνο στην απόλυτη διάκριση, αλλά διαθέτει συνολικά 12 διαφορετικές κατηγορίες κερδών. Για να κερδίσει κάποιος το μεγάλο έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, το Jackpot, απαιτούνται 5 σωστές προβλέψεις στο πρώτο πεδίο και 2 σωστές προβλέψεις στο δεύτερο πεδίο, δηλαδή η απόλυτη επιτυχία 5+2. Η ALLWYN παρέχει στους παίκτες μια σειρά από χρήσιμες δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας ή να διευκολύνουν την κατάθεση του δελτίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis