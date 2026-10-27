Η BYD σχεδιάζει παραγωγή 600.000 αυτοκινήτων ετησίως στη Βραζιλία

Η BYD προχωρά σε σημαντικά σχέδια επέκτασης στη Βραζιλία, αιτούμενη άδειες για τον διπλασιασμό της ετήσιας παραγωγικής της δυναμικότητας. Στόχος είναι η μονάδα στο Καμασαρί της πολιτείας Μπαΐα να φτάσει τις 600.000 μονάδες ετησίως. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που αποσκοπεί τόσο στην ανάπτυξη της εταιρείας στην τοπική αγορά όσο και στην ενίσχυση των εξαγωγών της στην περιοχή.

Σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής των απαραίτητων αιτημάτων αδειοδότησης για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της. Η αύξηση της δυναμικότητας στις 600.000 μονάδες ετησίως αφορά το εργοστάσιό της στην πόλη Καμασαρί, στην πολιτεία Μπαΐα της Βραζιλίας.

Ο ανώτερος αντιπρόεδρος της BYD, Αλεσάντρε Μπάλντι, δήλωσε στο Reuters ότι οι εγκαταστάσεις για τη διαμόρφωση μεταλλικών μερών, τη συγκόλληση και τη βαφή βρίσκονται σε τελική φάση κατασκευής και δοκιμών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι 600.000 μονάδες αποτελούν στόχο της σχεδιαζόμενης επέκτασης και όχι το σημερινό επίπεδο παραγωγής, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέκτασης.

Στόχοι στην τοπική αγορά και η ζήτηση

Η BYD έχει θέσει ως άμεση επιδίωξη να φτάσει σε παραγωγή 25.000 οχημάτων τον μήνα μέχρι το τέλος του 2026. Αυτός ο στόχος έρχεται να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Μπάλντι, η μέση μηνιαία ζήτηση στη Βραζιλία κινείται περίπου στα 30.000 αυτοκίνητα, υπερβαίνοντας την τρέχουσα προσφορά της εταιρείας.

Μακροπρόθεσμα, η BYD φιλοδοξεί να κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Βραζιλία έως το 2030. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία κατέγραψε 22.209 ταξινομήσεις, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 8,5%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που η ίδια επικαλέστηκε στο Reuters.

Ενίσχυση τοπικών εξαρτημάτων και εξαγωγές

Ένα κρίσιμο στοιχείο του συνολικού σχεδιασμού της BYD είναι η αύξηση της συμμετοχής εξαρτημάτων τοπικής προέλευσης στην παραγωγή της. Ο κ. Μπάλντι ανέφερε ότι η μονάδα επιδιώκει να ξεκινήσει το 2027 υπερβαίνοντας το σχετικό όριο του 50%.

Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να καλύπτει τις απαιτούμενες κανονιστικές προϋποθέσεις και να διευκολύνει τις περιφερειακές εξαγωγές. Ήδη, το εργοστάσιο έχει δεχθεί παραγγελίες για 50.000 οχήματα από το Μεξικό και άλλες 50.000 από την Αργεντινή, τις οποίες η εταιρεία σχεδιάζει να εξυπηρετήσει από το 2027, χάρη στην αυξημένη χρήση τοπικών εξαρτημάτων.

Ιστορικό και επενδύσεις του εργοστασίου

Η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής έρχεται και ως απάντηση σε επικρίσεις από φορείς της βραζιλιάνικης βιομηχανίας. Οι επικρίσεις αυτές αφορούσαν την εξάρτηση της BYD από εισαγωγές και την αξιοποίηση προσωρινά χαμηλών εισαγωγικών δασμών.

Το εργοστάσιο εγκαινιάστηκε στις 9 Οκτωβρίου 2025 και βρίσκεται σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα που ανήκε προηγουμένως στη Ford. Η συνολική επένδυση για τη μονάδα έχει ήδη ξεπεράσει τα 5,5 δισεκατομμύρια ρεάλ, σύμφωνα με τον κ. Μπάλντι.

Εργατικό δυναμικό και επόμενα βήματα

Η μονάδα απασχολεί σήμερα περίπου 9.000 εργαζομένους, με την εταιρεία να στοχεύει να φτάσει τους 10.000 έως το τέλος του 2026. Αυτή η αύξηση του προσωπικού συνάδει με τους γενικότερους στόχους επέκτασης.

Για την BYD, τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την περαιτέρω αύξηση της μηνιαίας παραγωγής και της συμμετοχής τοπικών εξαρτημάτων. Παράλληλα, συνεχίζεται η αδειοδοτική διαδικασία για τη μεγαλύτερη επέκταση της μονάδας, η οποία θα οδηγήσει στην επίτευξη της παραγωγικής δυναμικότητας των 600.000 αυτοκινήτων ετησίως.

Με πληροφορίες από: Gazzetta