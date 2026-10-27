Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Μειωμένα κέρδη αλλά αυξημένη επιβατική κίνηση στο εννεάμηνο του 2026

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας καθαρά κέρδη ύψους 173,5 εκατ. ευρώ. Παρά την υποχώρηση των κερδών σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο παρουσίασε αύξηση, φτάνοντας συνολικά τους 27,3 εκατ. επιβάτες. Η εταιρεία αποδίδει τη μείωση των καθαρών κερδών σε παράγοντες όπως οι χαμηλότερες αεροπορικές χρεώσεις και το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τονίζοντας ωστόσο ότι η κερδοφορία παρέμεινε εντός των προβλεπόμενων στόχων.

Μείωση καθαρών κερδών και αύξηση εσόδων

Τα καθαρά κέρδη του ΔΑΑ μειώθηκαν κατά 12,3 εκατ. ευρώ, ή περίπου 7%, σε σύγκριση με τα 185,8 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το εννεάμηνο του 2025. Αυτή η μείωση παρατηρήθηκε παρά το γεγονός ότι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε περίπου 1,1 εκατ. περισσότερους επιβάτες κατά την ίδια περίοδο.

Αντίθετα, τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών εμφάνισαν αύξηση κατά 3,1 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 530 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας υπογράμμισε ότι, παρά τις προκλήσεις, η πορεία της κερδοφορίας κινήθηκε σύμφωνα με τους αρχικούς της στόχους.

Επιδράσεις στις αεροπορικές δραστηριότητες

Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα είχαν τα έσοδα από τις αεροπορικές δραστηριότητες, τα οποία περιορίστηκαν στα 393,6 εκατ. ευρώ, από 397,5 εκατ. ευρώ που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα. Η βασική αιτία αυτής της μείωσης ήταν η εφαρμογή προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών.

Η έκπτωση αυτή ίσχυσε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026 και επηρέασε τις εισπράξεις του ΔΑΑ κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες της φετινής χρονιάς. Η προσαρμογή των χρεώσεων συνδέεται άμεσα με τους κανόνες λειτουργίας του αεροδρομίου, όπως αυτοί προβλέπονται στη σύμβαση.

Ρυθμιστικό πλαίσιο και «μεταφερόμενο ποσό»

Η σύμβαση λειτουργίας του ΔΑΑ ορίζει ανώτατη απόδοση 15% επί του ρυθμιζόμενου κεφαλαίου των αεροπορικών δραστηριοτήτων, με σωρευτικό υπολογισμό. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να ανακτήσει σε μεταγενέστερες περιόδους κέρδη που δεν είχαν πραγματοποιηθεί παλαιότερα, αφού αυτά αναπροσαρμοστούν με τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό.

Ωστόσο, το περιθώριο αυτό, το οποίο η εταιρεία αποκαλεί «μεταφερόμενο ποσό», έχει πλέον εξαντληθεί. Ως αποτέλεσμα, οι χρεώσεις προσαρμόστηκαν ώστε η κερδοφορία των αεροπορικών δραστηριοτήτων να παραμείνει εντός του επιτρεπόμενου ορίου. Η αύξηση του σχετικού κεφαλαίου συνέβαλε στον μερικό περιορισμό της επίδρασης στα καθαρά κέρδη.

Στήριξη από μη αεροπορικές δραστηριότητες

Αντιθέτως, τα έσοδα από τις μη αεροπορικές δραστηριότητες παρουσίασαν άνοδο, φτάνοντας τα 136,4 εκατ. ευρώ, από 129,5 εκατ. ευρώ που ήταν προηγουμένως. Αυτή η αύξηση προσέφερε σημαντική στήριξη στα συνολικά έσοδα του αεροδρομίου.

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνο, οι εισπράξεις από τις εμπορικές δραστηριότητες αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με την επιβατική κίνηση. Αυτό οφείλεται στη διατήρηση της καταναλωτικής ζήτησης και στην επιτυχή απόδοση των βελτιώσεων που έγιναν στους χώρους εστίασης της περιοχής Σένγκεν.

Παράλληλα, οι εισπράξεις από τη στάθμευση αυτοκινήτων συνέχισαν να δέχονται πίεση, λόγω των εν εξελίξει εργασιών για την κατασκευή του νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης. Ωστόσο, η επίδραση αυτή ήταν ηπιότερη κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Ενισχυμένη επιβατική κίνηση και προβλέψεις

Η συνολική επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ενισχύθηκε κατά περίπου 4% στο εννεάμηνο του 2026. Από τους 27,3 εκατ. επιβάτες, οι 19,5 εκατ. ήταν επιβάτες εξωτερικού, ενώ οι 7,8 εκατ. αφορούσαν επιβάτες εσωτερικού.

Η διοίκηση του ΔΑΑ διατηρεί την πρόβλεψή της για αύξηση της συνολικής κίνησης για το σύνολο του έτους 2026. Ωστόσο, εμφανίζεται πιο συγκρατημένη στις εκτιμήσεις της σχετικά με τον ρυθμό αυτής της αύξησης.

Με πληροφορίες από: Newsit