Η στρατηγική χρήση αρωμάτων διαμορφώνει την εμπειρία του καταναλωτή

Όταν ένας επισκέπτης εισέρχεται σε ένα ξενοδοχείο, την προσοχή του μπορεί να τραβήξει ο φωτισμός, η διακόσμηση, η μουσική ή το χαμόγελο των υπαλλήλων στη ρεσεψιόν. Ωστόσο, υπάρχει ένα στοιχείο που δεν είναι ορατό, αλλά έχει τη δύναμη να επηρεάσει σημαντικά την εντύπωση που θα σχηματίσει: η μυρωδιά του χώρου. Σε πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις, αυτή η μυρωδιά δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί μέρος μιας προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής.

Πρόκειται για μια πρακτική γνωστή ως scent marketing, δηλαδή τη στρατηγική χρήση αρωμάτων με σκοπό τη διαμόρφωση της εικόνας μιας επιχείρησης και την ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη. Ξενοδοχεία, καταστήματα και εμπορικά κέντρα επενδύουν πλέον συστηματικά στον αρωματισμό των χώρων τους, επιδιώκοντας να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες και να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Η οσφρητική ταυτότητα των επιχειρήσεων

Η δημιουργία μιας οσφρητικής ταυτότητας για τις επιχειρήσεις άρχισε να αποκτά εμπορική και επιστημονική υπόσταση κυρίως τη δεκαετία του 1990. Από τότε, η μυρωδιά ενός χώρου έχει ενσωματωθεί στην εμπειρία του πελάτη με την ίδια σημασία που έχουν το λογότυπο της εταιρείας ή η μουσική επένδυση.

Ο στόχος είναι η μυρωδιά να λειτουργεί ως ένα αόρατο, αλλά ισχυρό εργαλείο, το οποίο συμβάλλει στη συνολική εικόνα και την αναγνωρισιμότητα μιας επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να διαφοροποιηθούν και να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη αισθητηριακή εμπειρία στους καταναλωτές τους.

Η εξέλιξη της πρακτικής και η περίπτωση της ScentAir

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της ανάπτυξης του scent marketing είναι η αμερικανική εταιρεία ScentAir. Η ScentAir ιδρύθηκε το 1994, έχοντας ως αφορμή μια ιδέα της δημιουργικής ομάδας της Disney, η οποία επιδίωκε να ενσωματώσει συγκεκριμένες μυρωδιές στα θεματικά της αξιοθέατα.

Από την ίδρυσή της, η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν διεθνή πάροχο υπηρεσιών αρωματισμού για επαγγελματικούς χώρους. Το 2024, η ScentAir ανακοίνωσε ότι εξυπηρετούσε περισσότερα από 50.000 brands σε 109 χώρες παγκοσμίως. Τα συστήματά της παρήγαγαν πάνω από 5 δισεκατομμύρια αρωματικές «επαφές» ετησίως, αριθμοί που, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, αποτυπώνουν την τεράστια κλίμακα στην οποία έχει αναπτυχθεί αυτή η δραστηριότητα.

Ακαδημαϊκή έρευνα και σύγχρονες εταιρείες

Παράλληλα με την εμπορική ανάπτυξη, την ίδια περίοδο άρχισε να εντείνεται και η ακαδημαϊκή έρευνα, η οποία εξέταζε συστηματικότερα τη σχέση ανάμεσα στις μυρωδιές και στην καταναλωτική συμπεριφορά. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 1996 στο Journal of Marketing ανέλυσε πώς η παρουσία ενός αρώματος μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση ενός καταστήματος και, κατ’ επέκταση, τη συμπεριφορά των πελατών του.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε ευχάριστη μυρωδιά οδηγεί αυτόματα σε αύξηση των πωλήσεων. Ωστόσο, κατέδειξε ότι οι επιχειρήσεις απέκτησαν ένα επιπλέον και ισχυρό εργαλείο για να διαμορφώνουν την εμπειρία του καταναλωτή. Σήμερα, πέρα από τη ScentAir, άλλες εταιρείες όπως η Air Aroma και η Prolitec δραστηριοποιούνται ενεργά στην αγορά του επαγγελματικού αρωματισμού, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις.

Προσαρμοσμένες λύσεις και στόχοι

Οι εταιρείες που ασχολούνται με τον επαγγελματικό αρωματισμό προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν συστήματα διάχυσης, μεγάλη επιλογή αρωμάτων και προσαρμοσμένες λύσεις για τις ανάγκες κάθε πελάτη. Η δουλειά τους δεν περιορίζεται απλώς στην πώληση ενός αρωματικού χώρου, αλλά συχνά επεκτείνεται στην ανάπτυξη μιας μοναδικής, χαρακτηριστικής μυρωδιάς.

Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη μυρωδιά συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα της επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο μπορεί να επιλέξει διαφορετικά αρώματα για την υποδοχή, το spa και τους κοινόχρηστους χώρους του, δημιουργώντας ποικίλες αισθητηριακές εμπειρίες. Αντίστοιχα, μια αλυσίδα καταστημάτων μπορεί να επιδιώξει να διατηρήσει την ίδια οσφρητική εμπειρία σε όλα της τα σημεία πώλησης, ανεξάρτητα από την πόλη ή τη χώρα στην οποία βρίσκονται.

Ο απώτερος στόχος αυτής της στρατηγικής είναι ο πελάτης να αναγνωρίζει σταδιακά το περιβάλλον της επιχείρησης, ακόμη και χωρίς να βλέπει το εμπορικό της σήμα, δημιουργώντας έτσι μια ισχυρή και υποσυνείδητη σύνδεση με το brand.

Τρόποι διάχυσης και ρύθμισης

Η διάχυση των αρωμάτων στους επαγγελματικούς χώρους μπορεί να επιτευχθεί με δύο βασικούς τρόπους. Ο ένας είναι μέσω αυτόνομων συσκευών, οι οποίες τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία και διαχέουν το άρωμα στο περιβάλλον. Ο άλλος τρόπος είναι η ενσωμάτωση των συστημάτων αρωματισμού στα υφιστάμενα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού του κτιρίου.

Οι επαγγελματικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό διαθέτουν τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης και της συχνότητας διάχυσης του αρώματος, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να ελέγχουν πλήρως την οσφρητική εμπειρία που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta