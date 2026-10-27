Σε λειτουργία το πρώτο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της HELLENiQ ENERGY

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το πρώτο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες της HELLENiQ ENERGY, το οποίο βρίσκεται στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης. Η επένδυση, που ανέρχεται σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για τον Όμιλο και ενδυναμώνει την παρουσία του σε έναν κλάδο με καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Το έργο αναπτύχθηκε μέσω της HELLENiQ Renewables και διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh. Αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση αυτού του μεγέθους στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αντιμετώπιση ενεργειακών προκλήσεων

Η λειτουργία του έργου έρχεται να δώσει απάντηση σε μία από τις βασικές προκλήσεις που ανακύπτουν με την ταχεία ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Συχνά, όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα υπερβαίνει τη ζήτηση ή τη δυνατότητα απορρόφησης του δικτύου, ένα μέρος της διαθέσιμης ενέργειας ενδέχεται να περικόπτεται.

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται επιτρέπουν την αποθήκευση αυτής της ενέργειας και τη χρήση της σε μεταγενέστερο χρόνο. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλουν στη μείωση των απωλειών και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος.

Λειτουργία και οφέλη για το δίκτυο

Το έργο έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιεί τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο φόρτισης και αποφόρτισης σε καθημερινή βάση. Αυτό σημαίνει ότι θα αποθηκεύει περισσότερες από 200 MWh ηλεκτρικής ενέργειας κάθε ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στην πλήρη φόρτιση 3.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ημερήσια βάση.

Παράλληλα με την αποθήκευση, η εγκατάσταση θα παρέχει σημαντικές υπηρεσίες ευελιξίας και εξισορρόπησης στο ηλεκτρικό σύστημα. Αυτό ενισχύει τη σταθερότητα του δικτύου και συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η αποθήκευση ενέργειας θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, καθώς διευκολύνει την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο και υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης

Η εγκατάσταση αναπτύχθηκε σε μια έκταση περίπου 100 στρεμμάτων και περιλαμβάνει τρεις σταθμούς αποθήκευσης. Στο εσωτερικό της φιλοξενούνται 56 συστοιχίες μπαταριών, οι οποίες βασίζονται στην τεχνολογία Lithium Iron Phosphate (LFP) και διαθέτουν σύστημα υγρής ψύξης για τη βέλτιστη λειτουργία τους.

Για τη διασύνδεση του έργου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατασκευάστηκαν ειδικές υποδομές. Αυτές περιλαμβάνουν έναν νέο υποσταθμό ανύψωσης τάσης 33/150 kV, καθώς και μια υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης, η οποία έχει μήκος περίπου πέντε χιλιόμετρα.

Χρηματοδότηση και στρατηγική ανάπτυξη

Το έργο επιλέχθηκε στο πλαίσιο της Α' Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για συστήματα αποθήκευσης. Η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται οργανικά στη στρατηγική ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY στον τομέα του ηλεκτρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το χαρτοφυλάκιο της HELLENiQ Renewables, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη, υπερβαίνει τα 6 GW, με περισσότερα από 1 GW να αφορούν έργα αποθήκευσης. Αυτά τα έργα κατανέμονται γεωγραφικά σε Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο και Βουλγαρία, αναδεικνύοντας την ευρύτερη περιφερειακή δράση του Ομίλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis