Η ThermicSol ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της εταιρείας ThermicSol στην τριήμερη έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026, όπου παρουσίασε τις καινοτόμες λύσεις της στον τομέα των ηλιακών συστημάτων. Η διοργάνωση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την εταιρεία να έρθει σε επαφή με πλήθος επαγγελματιών του κλάδου και να ενισχύσει το δίκτυο συνεργατών της. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο της ThermicSol υποδέχτηκε 430 επισκέπτες, ενώ καταγράφηκαν 325 νέες επαγγελματικές επαφές.

Η νέα σειρά THERMIC 2X στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της παρουσίασης της ThermicSol βρέθηκε η νέα premium σειρά ηλιακών θερμοσιφώνων, η THERMIC 2X. Η σειρά αυτή ξεχωρίζει για τα προηγμένα της χαρακτηριστικά, τα οποία περιλαμβάνουν διπλό εμαγιέ και διπλό ανόδιο, στοιχεία που συμβάλλουν στην αντοχή και τη μακροζωία των συστημάτων.

Επιπλέον, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες THERMIC 2X είναι εξοπλισμένοι με συλλέκτη υψηλής απόδοσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Η εταιρεία προσφέρει 12ετή εργοστασιακή εγγύηση για τη νέα αυτή σειρά, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της στην ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της. Η φιλοσοφία πίσω από τη σειρά THERMIC 2X είναι η OpeX – Operational Excellence της ThermicSol, η οποία στοχεύει στη σταθερή ποιότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Ευρεία γκάμα προϊόντων και λύσεων

Πέρα από τη νέα σειρά THERMIC 2X, η ThermicSol παρουσίασε στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026 και την ευρύτερη γκάμα των προϊόντων της. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά διάφορους τύπους ηλιακών θερμοσιφώνων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.

Η παρουσίαση περιλάμβανε επίσης ανοξείδωτα δοχεία λεβητοστασίου, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποθήκευση και διανομή θερμού νερού σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν αντλίες θερμότητας, δοχεία αδρανείας και αντιψυκτικό υγρό ειδικά σχεδιασμένο για ηλιακά συστήματα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτική λειτουργία.

Συναντήσεις και ενίσχυση συνεργασιών

Η τριήμερη διοργάνωση της έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026 αποτέλεσε μια πολύτιμη ευκαιρία για την ThermicSol να συναντήσει τους υφιστάμενους συνεργάτες της. Οι συναντήσεις αυτές ενίσχυσαν τους δεσμούς και επέτρεψαν την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο και τις μελλοντικές προοπτικές.

Παράλληλα, η έκθεση προσέφερε τη δυνατότητα για γνωριμίες με νέους επαγγελματίες από τον χώρο των κατασκευών και των ενεργειακών συστημάτων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις ανάγκες των επαγγελματιών, επιτρέποντας στην εταιρεία να κατανοήσει καλύτερα τις απαιτήσεις της αγοράς και να προσαρμόσει τις λύσεις της.

Συνεχής υποστήριξη και αξιοπιστία

Η ThermicSol, με σταθερή δέσμευση στην αξιοπιστία, την απόδοση και τη διάρκεια των προϊόντων της, συνεχίζει να στηρίζει ενεργά το δίκτυο συνεργατών της. Αυτή η υποστήριξη εκδηλώνεται μέσα από συστηματικές επισκέψεις, οι οποίες διασφαλίζουν την άμεση επικοινωνία και την επίλυση τυχόν ζητημάτων.

Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει συνεχή τεχνική ενημέρωση στους συνεργάτες της, διασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως καταρτισμένοι σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές. Η άμεση επικοινωνία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της ThermicSol, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ευχαριστίες προς τους επισκέπτες

Η ThermicSol εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους επισκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους το περίπτερό της στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026. Η προσέλευση του κοινού και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τα προϊόντα της εταιρείας κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες λύσεις της ThermicSol, να συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους της εταιρείας και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα συστήματα της. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συμμετοχής στην έκθεση επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας στον τομέα των ηλιακών συστημάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta