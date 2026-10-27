Νέο ρεκόρ 15ετίας στις ιδιωτικές καταθέσεις: Ξεπέρασαν τα 227 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο

Νέο ρεκόρ 15ετίας καταγράφηκε στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς το συνολικό τους ποσό έφτασε τα 227,2 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στις 27 Οκτωβρίου, σκιαγραφώντας μια σημαντική ενίσχυση της αποταμιευτικής βάσης.

Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις επιχειρήσεις, ενώ και τα νοικοκυριά συνέχισαν να ενισχύουν τους λογαριασμούς τους, αν και με μικρότερα ποσά. Η τάση αυτή υποδηλώνει μια συγκέντρωση των χρημάτων σε λογαριασμούς άμεσης πρόσβασης, προσφέροντας ευελιξία στους καταθέτες.

Η συνολική εικόνα των καταθέσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν στα 227,2 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2026, ποσό που αποτελεί νέο ρεκόρ για την τελευταία 15ετία. Μέσα σε έναν μήνα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,8 δισ. ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει την δυναμική που παρατηρείται.

Η καθαρή αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων στο δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου έφτασε τα 5,6 δισ. ευρώ, καθώς τον Αύγουστο είχε προηγηθεί ενίσχυση κατά 2,83 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης παρέμεινε κοντά στο 9%, δείχνοντας μια σταθερή ανοδική πορεία.

Η συμβολή των επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην μηνιαία αύξηση των καταθέσεων, συνεισφέροντας περίπου το 85% της συνολικής ανόδου. Συγκεκριμένα, 2,36 δισ. ευρώ προστέθηκαν στους λογαριασμούς τους τον Σεπτέμβριο, έναντι 428 εκατ. ευρώ που προστέθηκαν στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στα 69,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια άνοδο της τάξης του 23%. Στις επιχειρήσεις εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα προστέθηκαν 2,58 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, με τα υπόλοιπά τους να φτάνουν τα 65,3 δισ. ευρώ. Μέρος αυτής της αύξησης αντισταθμίστηκε από τη μείωση κατά 221 εκατ. ευρώ στις καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών

Παρά τη σημαντική συμβολή των επιχειρήσεων, η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών συνεχίστηκε, αν και με πολύ μικρότερα ποσά. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών, στην κατηγορία των οποίων η ΤτΕ συνυπολογίζει και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ανήλθαν στα 157,4 δισ. ευρώ.

Η μηνιαία αύξηση για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο ήταν 428 εκατ. ευρώ, ποσό μικρότερο από τα 485 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί τον Αύγουστο. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης για τους οικογενειακούς λογαριασμούς περιορίστηκε περίπου στο 4%, παρουσιάζοντας μεγάλη διαφορά από την αντίστοιχη άνοδο των επιχειρήσεων.

Προτίμηση σε λογαριασμούς άμεσης πρόσβασης

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της τρέχουσας κατάστασης είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων παραμένει σε λογαριασμούς άμεσης πρόσβασης. Πρόκειται για λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους, οι οποίοι προσφέρουν στους καταθέτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άμεσα τα χρήματά τους.

Οι λεγόμενες καταθέσεις μίας ημέρας έφτασαν τα 123,2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 78% του συνόλου της συγκεκριμένης κατηγορίας. Στους λογαριασμούς αυτούς προστέθηκαν 714 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, ενώ στην κατηγορία των λοιπών καταθέσεων και ρέπος καταγράφηκε μείωση κατά 301 εκατ. ευρώ. Αυτό δείχνει ότι η αύξηση συγκεντρώθηκε σε χρήματα που οι καταθέτες μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα.

Η πορεία της τραπεζικής χρηματοδότησης

Την ίδια περίοδο, η καθαρή ροή τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική, φτάνοντας τα 735 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης υποχώρησε στο 6% τον Σεπτέμβριο, έναντι περίπου 7% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο.

Με πληροφορίες από: Newsit