Το φθινοπωρινό forum του CEO Clubs Greece στο Ωδείο Αθηνών

Το CEO Clubs Greece διοργανώνει το καθιερωμένο Φθινοπωρινό Forum επιχειρήσεων την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Ωδείο Αθηνών και θα έχει ως κεντρικό θέμα «Building your Transformation Journey with Confidence: Creating value in a fast-pacing world». Το forum επιδιώκει να αναδείξει πώς ο μετασχηματισμός, μέσα από μια καθαρή στρατηγική κατεύθυνση και συνέπεια, μετατρέπεται σε πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις.

Ο μετασχηματισμός ως κινητήριος δύναμη

Με την επιμέλεια της EY Ελλάδος, το φετινό Forum εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο ο μετασχηματισμός παύει να είναι απλώς μια πρόκληση και εξελίσσεται σε μια πηγή αξίας που καθορίζει την πορεία μιας επιχείρησης. Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαρκείς και πολύπλευρες προκλήσεις, ο μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον ένα έργο με συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης, αλλά μια μόνιμη συνθήκη για κάθε επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το επερχόμενο Forum έχει ως στόχο να αναδείξει τα βασικά στοιχεία που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μετατρέπουν την αλλαγή σε πραγματική αξία. Αυτά περιλαμβάνουν την καθαρή στρατηγική κατεύθυνση, την απαραίτητη συνέπεια στην εκτέλεση των σχεδίων, καθώς και τη σωστή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

Σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό κόσμο

Τα Forum που διοργανώνει το CEO Clubs Greece δύο φορές τον χρόνο έχουν καθιερωθεί ως ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Οι εκδηλώσεις αυτές φέρνουν κοντά CEOs και επιχειρηματίες από κάθε κλάδο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι νέες ιδέες μπορούν να δοκιμαστούν με σοβαρότητα και ειλικρίνεια.

Επιπλέον, τα Forum προσφέρουν μια πλατφόρμα για τη συζήτηση των τάσεων που θα διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα στην αγορά, πριν αυτές γίνουν κοινός τόπος. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους συμμετέχοντες να είναι μπροστά από τις εξελίξεις και να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές απαιτήσεις του επιχειρηματικού τοπίου.

Εναρκτήρια παρουσίαση και βασικά θέματα

Το πρόγραμμα του Forum περιλαμβάνει μια εναρκτήρια παρουσίαση, η οποία θα θέσει το πλαίσιο των συζητήσεων, καθώς και τρία panels που θα εξετάσουν συγκεκριμένες πτυχές του μετασχηματισμού. Την εναρκτήρια ενότητα, με τίτλο «Setting the scene: creating value in a fast-moving world», θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Παπαδημητρίου και ο Luca Martini.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, και ο Luca Martini, EMEIA Emerging Markets Leader της EY-Parthenon, του βραχίονα εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών της EY, θα εξετάσουν τις τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά. Θα αναλύσουν επίσης πώς οι CEOs μπορούν να δημιουργήσουν βιώσιμη αξία μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις στους συμμετέχοντες.

Η πελατοκεντρικότητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Το πρώτο panel του Forum φέρει τον τίτλο «Beyond the core: Driving customer growth in an AI world» και θα επικεντρωθεί στην πελατοκεντρικότητα. Το θέμα αυτό εξετάζεται ως το θεμέλιο της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και η εξέλιξή του στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι συζητήσεις θα καλύψουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να ενισχύσουν την πελατειακή τους βάση.

Σε αυτό το panel θα συμμετάσχουν ο Αχιλλέας Αρβανίτης, Εταίρος στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του EY Studio+ στην Ελλάδα και στην περιοχή Europe Central, καθώς και η Βίκη Κούρα, Εταίρος επίσης στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Marketing, Sales and Service του EY Studio+ στην Ελλάδα.

Τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινο δυναμικό

Το δεύτερο panel του Forum έχει ως τίτλο «AI is evenly distributed. Advantage is earned.» και θα εξετάσει την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό και στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους και να δημιουργήσουν ένα διακριτό πλεονέκτημα στην αγορά.

Στο panel αυτό θα συμμετέχουν η Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της EY Ελλάδος και Επικεφαλής People Consulting στον Νότιο Τομέα της περιοχής Europe Central, καθώς και η Σαμάνθα Μάτσα, Εταίρος στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της EY Ελλάδος, η οποία είναι επίσης επικεφαλής του AI & Analytics και του AI & Data Centre of Excellence της EY στην Αθήνα.

Με πληροφορίες από: Newsit