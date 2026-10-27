Ζημιά άνω των 135 εκατ. ευρώ για το δημόσιο από υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικο

Πάνω από 135 εκατομμύρια ευρώ αθροίζεται η εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο από τις υποθέσεις των επιχειρήσεων Pizza Fan και των φούρνων «Χωριάτικο». Οι έρευνες αποκαλύπτουν διαφορετικούς μηχανισμούς απόκρυψης εισπράξεων και αποφυγής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η δραστηριότητα αυτή καλύπτει πολλά έτη και παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η εκτιμώμενη οικονομική ζημιά

Η συνολική εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο από τις δύο υποθέσεις αθροίζεται σε περισσότερα από 135 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό προκύπτει από την απόκρυψη εισπράξεων και την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Ειδικότερα, στην περίπτωση της Pizza Fan, η ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος που φέρεται να μην αποδόθηκαν. Για τους φούρνους «Χωριάτικο», οι μέχρι τώρα πληροφορίες ανεβάζουν τις απώλειες πάνω από τα 100 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνοντας και εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Ο μηχανισμός απόκρυψης στην Pizza Fan

Στην υπόθεση της Pizza Fan, ο μηχανισμός φέρεται να ξεκινούσε από το κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας της επιχείρησης. Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν κανονικά και προωθούνταν στα καταστήματα για εκτέλεση, όπως προβλέπεται.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμφανιζόταν μια πρόσθετη επιλογή με την ονομασία «κέρασμα». Μέσω αυτής της επιλογής, φέρεται να ολοκληρώνονταν πληρωμένες παραγγελίες χωρίς να εκδίδεται η προβλεπόμενη απόδειξη. Ο πελάτης πλήρωνε και παραλάμβανε τα προϊόντα, αλλά η συναλλαγή έμενε εκτός των φορολογικών παραστατικών που έπρεπε να εκδοθούν.

Οι συγκεκριμένες παραγγελίες επιλέγονταν μέσω ενός ειδικού αλγορίθμου. Παράλληλα, εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, γεγονός που επέτρεπε στους εμπλεκομένους να γνωρίζουν τις πραγματικές εισπράξεις κάθε καταστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζονταν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές αρχές.

Έτσι, η έρευνα περιγράφει έναν μηχανισμό στον οποίο η επιχείρηση μπορούσε να παρακολουθεί εσωτερικά τις πωλήσεις που δεν εμφανίζονταν φορολογικά. Η απόκρυψη μέρους του κύκλου εργασιών περιόριζε τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος που αποδίδονταν. Τα παράνομα έσοδα συγκεντρώνονταν σε μετρητά και παραδίδονταν σε μηνιαίες συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνταν σε αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου γινόταν και παρακολούθηση της οικονομικής πορείας του δικτύου.

Η θέση της Pizza Fan

Από την πλευρά της, η Pizza Fan επικαλείται τις προωθητικές ενέργειες με δωρεάν προϊόντα που πραγματοποιούσε. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου λόγω αυτών των ενεργειών.

Επιπλέον, η επιχείρηση δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Το εταιρικό πλέγμα των φούρνων «Χωριάτικο»

Στους φούρνους «Χωριάτικο», η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό εταιρικό πλέγμα. Οι πληροφορίες που έχουν προκύψει κάνουν λόγο για περίπου 520 εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με το επιχειρηματικό δίκτυο.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι περισσότερα από 200 καταστήματα φέρονται να συνδέονται με αυτό το εκτεταμένο δίκτυο. Αυτό το πλέγμα εταιρειών και καταστημάτων αποτελεί το αντικείμενο της διερεύνησης για την απόκρυψη εισπράξεων και την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Πολυετής δραστηριότητα και η πορεία της έρευνας

Ο λογαριασμός της ζημιάς για το Δημόσιο αφορά πολυετή δραστηροποίηση και στις δύο υποθέσεις. Στην Pizza Fan, η έρευνα εξετάζει την περίοδο από το 2016 έως το 2026, καλύπτοντας μια δεκαετία δραστηριότητας.

Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη στην Pizza Fan ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αποτυπώνει την οικονομική δραστηριότητα που φέρεται να έμεινε εκτός φορολόγησης, με τη ζημιά να προκύπτει από τους αντίστοιχους φόρους που δεν αποδόθηκαν. Και οι δύο υποθέσεις παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit