Η Netflix καταγράφει αύξηση συνδρομητών, αλλά προβληματίζει ο χρόνος θέασης

Η Netflix καταγράφει σημαντική αύξηση στον αριθμό των συνδρομητών που επιλέγουν τα πακέτα με διαφημίσεις, ξεπερνώντας κάθε άλλη πλατφόρμα περιεχομένου διαρκούς ροής. Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή αυτή άνοδο, ο συνολικός χρόνος θέασης των προγραμμάτων της πλατφόρμας παραμένει στάσιμος, δημιουργώντας προβληματισμό στα ενδότερα της εταιρείας. Η ικανοποίηση της εταιρείας εξαρτάται από μια ευμετάβλητη ισορροπία διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν τη δέσμευση των χρηστών.

Η άνοδος των πακέτων με διαφημίσεις

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Digital i, μια εταιρεία μέτρησης και ανάλυσης δεδομένων για τα μέσα ροής σε παγκόσμιο επίπεδο, το πακέτο «Standard με διαφημίσεις» έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη. Εξετάζοντας 12 βασικές παγκόσμιες αγορές, η Digital i εκτιμά ότι τον Ιούνιο του 2026, το 46,9% του συνόλου των συνδρομητών της Netflix χρησιμοποιούσε το πακέτο «Standard με διαφημίσεις».

Η ανάπτυξη αυτή είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς το συγκεκριμένο πακέτο έχει σχεδόν διπλασιάσει το μερίδιό του στο σύνολο των λογαριασμών από το 2023. Τον Ιούλιο του 2023, αντιπροσώπευε το 24% της συνολικής δραστηριότητας της Netflix. Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2026, το 32,9% των συνδρομητών χρησιμοποιούσε το πακέτο «Standard» χωρίς διαφημίσεις, ενώ το 20,2% είχε επιλέξει το οικογενειακό πακέτο «Premium» χωρίς διαφημίσεις, το οποίο προσφέρει και ανάλυση 4K.

Διαφορές στον χρόνο θέασης ανά συνδρομητικό πακέτο

Παρόλο που η νέα εκδοχή με διαφημίσεις προσέλκυσε πολλούς νέους συνδρομητές στην πλατφόρμα, οι καθημερινές συνήθειες θέασης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των πακέτων. Οι συνδρομητές του πακέτου «Standard με διαφημίσεις» παρακολουθούν κατά μέσο όρο 84 λεπτά περιεχομένου την ημέρα. Αυτός ο χρόνος είναι μικρότερος σε σύγκριση με τα άλλα δύο διαθέσιμα «πακέτα» της υπηρεσίας streaming.

Αντίθετα, οι συνδρομητές του πακέτου «Standard» χωρίς διαφημίσεις αφιερώνουν περισσότερο χρόνο, παρακολουθώντας 93 λεπτά την ημέρα. Τον υψηλότερο χρόνο θέασης καταγράφουν οι πελάτες του πακέτου «Premium», οι οποίοι παρακολουθούν πάνω από δύο ώρες την ημέρα, φτάνοντας τα 124 λεπτά. Τα πακέτα «Premium» παρέχουν στους συνδρομητές πρόσβαση σε περισσότερες ταυτόχρονες ροές και προβολή σε 4K, χαρακτηριστικά που απευθύνονται σε καταναλωτές που παρακολουθούν περισσότερο περιεχόμενο και ζουν σε μεγαλύτερα νοικοκυριά.

Γεωγραφικές τάσεις και η συμβολή των ΗΠΑ

Η υιοθέτηση του πακέτου που υποστηρίζεται από διαφημίσεις παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανά γεωγραφική περιοχή στις 12 αγορές που εξετάστηκαν. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συνδρομητών Netflix στο πακέτο με διαφημίσεις, φτάνοντας το 61,9% και 60% αντίστοιχα του συνόλου των συνδρομητών τους σε αυτές τις χώρες.

Αντιθέτως, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά υιοθέτησης του συγκεκριμένου πακέτου, με 42,3%, 40,8% και 33,6% αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ, παρά το χαμηλότερο ποσοστό, συνεισφέρουν σημαντικά στη συνολική βάση συνδρομητών του Netflix. Με 28,4 εκατομμύρια λογαριασμούς αυτού του τύπου, οι ΗΠΑ «δίνουν» το 32% της συνολικής βάσης συνδρομητών του Netflix στις 12 αγορές που μετρήθηκαν από την Digital i.

Προβληματισμός για τη συνολική τηλεθέαση

Παρά την αύξηση των συνδρομητών, αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες για τη μειωμένη τηλεθέαση περιεχομένου της Netflix, δηλαδή την παρακολούθηση των προγραμμάτων της πλατφόρμας, η οποία παρουσιάζει πτώση τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο. Η στασιμότητα στον χρόνο παρακολούθησης έχει «ρίζες» κατά μία εκδοχή ερευνών, όπως αυτή της Luminate, στις καθυστερήσεις δύο ή και τριών ετών μεταξύ των κύκλων επεισοδίων επιτυχημένων σειρών.

Ως παραδείγματα αναφέρονται σειρές όπως οι «Stranger Things» και «Wednesday», οι οποίες έχουν μεγάλες παύσεις μεταξύ των σεζόν. Αυτές οι μεγάλες αναμονές ενδέχεται να επηρεάζουν τη δέσμευση των συνδρομητών και τον συνολικό χρόνο που αφιερώνουν στην πλατφόρμα, συμβάλλοντας στη συνολική στασιμότητα του χρόνου θέασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki