Η 31η Δεκεμβρίου «κλειδώνει» ως νέα προθεσμία για το πόθεν έσχες

Μια σημαντική αλλαγή επήλθε στην προθεσμία υποβολής του πόθεν έσχες, καθώς πλέον «κλειδώνει» σταθερά στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η νέα ρύθμιση αποσυνδέει την καταληκτική ημερομηνία από εκείνη των φορολογικών δηλώσεων, δημιουργώντας ένα πάγιο χρονοδιάγραμμα για τους υπόχρεους. Η συγκεκριμένη αλλαγή εφαρμόζεται ήδη στις δηλώσεις του 2026, οι οποίες αφορούν τη χρήση του 2025.

Σταθερή ημερομηνία για πρώτη φορά

Για πρώτη φορά, το πόθεν έσχες αποκτά μία σταθερή ημερομηνία λήξης, την 31η Δεκεμβρίου. Αυτό αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση από το προηγούμενο καθεστώς, όπου η προθεσμία μετακινούνταν και εξαρτιόταν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Μέχρι σήμερα, οι ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) έπρεπε να υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών μετά τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων.

Η νέα διάταξη, η οποία προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, ορίζει ότι η ετήσια ΔΠΚ θα εξακολουθεί να υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ωστόσο, το χρονικό περιθώριο δεν θα υπολογίζεται πλέον ως ένα κυλιόμενο τρίμηνο, αλλά η τελική ημερομηνία θα είναι αμετάβλητα η 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Αποσύνδεση από τις φορολογικές δηλώσεις

Στην πράξη, η αποσύνδεση από τις φορολογικές δηλώσεις αφορά αποκλειστικά το τέλος της περιόδου υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες. Η έναρξη της περιόδου υποβολής παραμένει συνδεδεμένη με την ολοκλήρωση των δηλώσεων εισοδήματος. Αυτό διασφαλίζει ότι οι υπόχρεοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία της τελευταίας φορολογικής τους δήλωσης κατά την υποβολή του πόθεν έσχες.

Η παρέμβαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη φετινή διαδικασία, καθώς η υποβολή των δηλώσεων του 2026 είχε ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου. Με βάση τον μέχρι σήμερα κανόνα, η καταληκτική ημερομηνία θα εξαρτιόταν από τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων, κάτι που πλέον δεν ισχύει.

Εφαρμογή σε ΔΠΚ και ΔΟΣ

Η νέα, σταθερή προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου δεν αφορά μόνο τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ), αλλά επεκτείνεται και στις Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ). Η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης είναι άμεση. Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει ρητά ότι η 31η Δεκεμβρίου εφαρμόζεται και στις ετήσιες ΔΠΚ και ΔΟΣ του 2026, οι οποίες αφορούν τη χρήση του 2025.

Αυτή η καθολική εφαρμογή συμβάλλει στην απλοποίηση και την τυποποίηση των διαδικασιών για όλους τους υπόχρεους, ανεξαρτήτως του είδους της δήλωσης που καλούνται να υποβάλουν ετησίως.

Αμετάβλητο το καθεστώς για την αρχική δήλωση

Αντίθετα με τις ετήσιες δηλώσεις, το καθεστώς για την αρχική δήλωση πόθεν έσχες παραμένει αμετάβλητο. Η αρχική ΔΠΚ εξακολουθεί να υποβάλλεται μέσα σε 90 ημερολογιακές ημέρες. Αυτή η προθεσμία υπολογίζεται από τον χρόνο που προβλέπει ο νόμος, μετά την απόκτηση της ιδιότητας που δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης.

Ο βασικός στόχος της συνολικής αυτής αλλαγής είναι η δημιουργία ενός σταθερού σημείου αναφοράς για όλους τους υπόχρεους. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται να μην μεταβάλλεται κάθε χρόνο η τελική ημερομηνία υποβολής, αποφεύγοντας έτσι τυχόν παρατάσεις ή άλλες αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στο ημερολόγιο των φορολογικών δηλώσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit