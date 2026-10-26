Η Ρόδος ενισχύει το νοσοκομείο της με τριετή σύμβαση και οικονομικά κίνητρα άνω των 700.000 ευρώ

Μια σημαντική τριμερής συνεργασία για την ενίσχυση του συστήματος υγείας στη νησιωτική Ελλάδα επισφραγίστηκε επίσημα στο Υπουργείο Υγείας, με την υπογραφή μιας νέας τριετούς προγραμματικής σύμβασης. Η συμφωνία, που υπογράφηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, αφορά το Υπουργείο Υγείας, τον Δήμο Ρόδου και την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Η επίτευξη αυτού του σκοπού θα πραγματοποιηθεί μέσω της παροχής πρόσθετων οικονομικών κινήτρων, τα οποία κρίνονται ικανά να προσελκύσουν αλλά και να διατηρήσουν εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό στο νησί. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η άμεση αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων της περιοχής, όπως είναι το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής και η έντονη δυσκολία εύρεσης στέγης για τους εργαζόμενους.

Η τριμερής συνεργασία και ο στόχος της

Η τριετής προγραμματική σύμβαση υπεγράφη παρουσία του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την υγειονομική κάλυψη της Ρόδου. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια στενή σύμπραξη του δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ένα μοντέλο που χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο για την ενίσχυση του συστήματος υγείας.

Η συνεργασία αυτή έχει ως βασικό της άξονα την προσέλκυση και διατήρηση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η ανάγκη για ενίσχυση προκύπτει από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί, όπως το υψηλό κόστος διαβίωσης και η δυσκολία στην εύρεση κατοικίας στο νησί.

Το καινοτόμο χρηματοδοτικό πλάνο

Το συνολικό χρηματοδοτικό πλάνο του τριετούς προγράμματος ξεπερνά τις 700.000 ευρώ και βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή όλων των συμβαλλόμενων μερών. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ρόδου, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεισφέρει το ποσό των 385.200 ευρώ.

Παράλληλα, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με την ενεργή συμμετοχή 17 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του νησιού, θα καλύψει το ποσό των 320.400 ευρώ. Η συνολική αυτή χρηματοδότηση, που ανέρχεται σε 705.600 ευρώ, προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για συνολικά 23 επαγγελματίες υγείας.

Ειδικότητες και πρόσθετα κίνητρα

Το συγκεκριμένο πλάνο στελέχωσης έχει σχεδιαστεί για τη στοχευμένη προσέλκυση 8 ιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων. Οι επαγγελματίες αυτοί θα καλύψουν προσυμφωνημένες ιατρικές ειδικότητες που παρουσιάζουν ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενισχύοντας έτσι την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Πέρα από τα άμεσα οικονομικά οφέλη της σύμβασης, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γνωστοποίησε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ένταξης της Ρόδου στην κατηγορία των άγονων περιοχών Ζώνης Α’. Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα από την πλευρά της Πολιτείας, ενισχύοντας μακροπρόθεσμα τις δημόσιες δομές υγείας του νησιού.

Οι παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης

Στην επίσημη τελετή υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης, που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Υγείας, παρέστησαν σημαντικά πρόσωπα από την πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μεταξύ αυτών ήταν οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παππάς και Βασίλης Υψηλάντης, καθώς και ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Κώστα Χαλκιά.

Την εκπροσώπηση του νοσοκομείου του νησιού ανέλαβε ο Διοικητής του, Νίκος Καραμαρίτης. Από την πλευρά του τοπικού ξενοδοχειακού κλάδου, το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, ο Αντιπρόεδρος Αθηναγόρας Κωνσταντινίδης, καθώς και ο νομικός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Με πληροφορίες από: Topontiki