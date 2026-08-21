Η οικονομία στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Θεσσαλονίκη

Η περίφημη φράση «It’s the economy, stupid», που καθόρισε την προεκλογική εκστρατεία του Μπιλ Κλίντον το 1992, μοιάζει να περιγράφει με εντυπωσιακή ακρίβεια το πεδίο πάνω στο οποίο ετοιμάζονται να συγκρουστούν στη Θεσσαλονίκη οι πολιτικοί αρχηγοί. Τριάντα τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναμετρηθούν με επίκεντρο την οικονομία. Η οικονομία της καθημερινότητας αναδεικνύεται στο μεγάλο πολιτικό στοίχημα του φθινοπώρου.

Η φράση του Κλίντον και η σύγχρονη μάχη

Η ιστορική φράση του Μπιλ Κλίντον από το 1992, «It’s the economy, stupid», βρίσκει σήμερα την εφαρμογή της στην ελληνική πολιτική σκηνή, καθώς η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαράθεσης για τα οικονομικά ζητήματα. Η Νέα Δημοκρατία, η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι η δυνατότητά τους να διευρύνουν την εκλογική τους επιρροή θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την προσέγγισή τους σε θέματα όπως η ακρίβεια, το διαθέσιμο εισόδημα, οι φόροι, οι μισθοί, οι συντάξεις και η στέγη.

Αυτά τα ζητήματα αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής συζήτησης και των προτάσεων που θα παρουσιαστούν. Η αντιπαράθεση αναμένεται να είναι έντονη, με κάθε κόμμα να προσπαθεί να πείσει τους πολίτες για την αποτελεσματικότητα των δικών του λύσεων στα πιεστικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προανήγγειλε ότι τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Αυτά τα μέτρα θα αφορούν το σύνολο των πολιτών και θα έχουν ως βασική στόχευση την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη φορολογία και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαθέτει ένα πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του, καθώς μπορεί να εξαγγείλει μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα, σε αντίθεση με τις υποσχέσεις για το τι θα γίνει εάν εκλεγεί. Αυτό το πλεονέκτημα αναμένεται να αξιοποιηθεί στο έπακρο κατά τις προσεχείς ανακοινώσεις.

Ένας από τους βασικούς άξονες των κυβερνητικών παρεμβάσεων θα είναι οι νέες φοροελαφρύνσεις. Η κυβέρνηση επιμένει ότι η καλύτερη απάντηση στην πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά είναι η μόνιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της μείωσης φόρων, και όχι οι έκτακτες επιδοτήσεις. Στο τραπέζι βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω παρέμβαση στα τεκμήρια, με σενάρια που φτάνουν ακόμη και στη σταδιακή κατάργησή τους για τους συνεπείς φορολογουμένους.

Στόχευση και δημοσιονομική αξιοπιστία

Η πολιτική στόχευση της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφής και επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά ακροατήρια. Αυτά περιλαμβάνουν τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις οικογένειες και τους συνταξιούχους. Πρόκειται για ομάδες στις οποίες η ΝΔ είχε πολύ ισχυρή παρουσία στις προηγούμενες εκλογές, ωστόσο ένα μέρος τους εμφανίζει πλέον κόπωση, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους ζωής.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αντιπαραθέσει στους πολιτικούς του αντιπάλους το επιχείρημα της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη, τα πρωτογενή πλεονάσματα και την αποκλιμάκωση του χρέους, στοιχεία που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα χρηματοδοτήσουν μόνιμες παρεμβάσεις. Η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντάσσεται ήδη από την κυβέρνηση σε αυτή την αφήγηση, ως απόδειξη της οικονομικής της πολιτικής.

Ωστόσο, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι διαφορετικό μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης. Δεν αρκεί πλέον να παρουσιάσει μόνο καλούς μακροοικονομικούς δείκτες. Πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι η ανάπτυξη περνά επιτέλους και στην τσέπη τους, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους.

Η απάντηση της αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη

Αυτή τη φορά, η κυβέρνηση δεν θα έχει μόνη της το γήπεδο της Θεσσαλονίκης για τις οικονομικές εξαγγελίες. Η αντιπολίτευση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τις δικές της προτάσεις και να αντιπαρατεθεί στην κυβερνητική πολιτική.

Συγκεκριμένα, στις 2 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ. Ταυτόχρονα, το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται και αυτό να αντιπαραθέσει το δικό του κυβερνητικό σχέδιο, σηματοδοτώντας μια ολοκληρωμένη πολιτική μάχη για την οικονομία στην πόλη.

Με πληροφορίες από: Topontiki