Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα από 31 Αυγούστου και νέο πρόγραμμα στο ACTION 24

Οι καταναλωτές αναμένεται να δουν μειώσεις στις τιμές μιας λίστας βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με την έναρξη των αλλαγών να τοποθετείται στις 31 Αυγούστου. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της αγοράς, με στόχο τον περιορισμό του κόστους για τα νοικοκυριά. Την ίδια ημερομηνία, το τηλεοπτικό κανάλι ACTION 24 υποδέχεται τη νέα σεζόν με ένα πλήρως ανανεωμένο ενημερωτικό πρόγραμμα, καλύπτοντας θέματα πολιτικής, οικονομίας, κοινωνίας και αθλητισμού.

Το «ψαλίδι» στις τιμές των σούπερ μάρκετ

Οι μειώσεις στις τιμές αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 31 Αυγούστου, επεκτείνοντας τη λίστα των βασικών προϊόντων που θα διατίθενται με χαμηλότερο κόστος. Στη συμφωνία έχουν ήδη ενταχθεί περίπου 1.100 κωδικοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν τόσο επώνυμα προϊόντα όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι μειώσεις αυτές θα έχουν ισχύ για διάστημα τεσσάρων μηνών, προσφέροντας μια ανάσα στους καταναλωτές.

Στη διευρυμένη λίστα των προϊόντων περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής και καθημερινής χρήσης. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα βρουν μειωμένες τιμές σε κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφέ, απορρυπαντικά, καθώς και σε σχολικά είδη. Η συμφωνία έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αλλά και περισσότερων από 60 προμηθευτών, με τις προσφορές να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο κοντά στο 7%.

Οφέλη για τα νοικοκυριά και ο στόχος του πληθωρισμού

Ο βασικός στόχος των μειώσεων είναι να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, προκειμένου να περιοριστεί το συνολικό κόστος για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ακόμη και μια περιορισμένη μείωση στο συνολικό κόστος των αγορών μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όπως επισημαίνεται, μια εξοικονόμηση της τάξης των 30, 40 ή ακόμα και 50 ευρώ τον μήνα από τις αγορές στο σούπερ μάρκετ μπορεί να αποτελέσει σημαντική ανάσα για ένα οικογενειακό εισόδημα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση στοχεύει στη διατήρηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα σε αρνητικό επίπεδο. Τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο -0,3%. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον περασμένο μήνα έφτασε στο -0,47%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο ρόλος της αγροτικής παραγωγής στην αποκλιμάκωση των τιμών

Στην προσπάθεια για αποκλιμάκωση των τιμών αναμένεται να συμβάλει και η φετινή αγροτική παραγωγή, η οποία χαρακτηρίζεται ως καλή. Η απουσία έντονων καιρικών φαινομένων, όπως το χαλάζι, έχει ευνοήσει τις καλλιέργειες. Αυτό το γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες τιμές για τους ίδιους τους παραγωγούς, κάτι που με τη σειρά του θα μεταφραστεί σε χαμηλότερες τιμές για τους τελικούς καταναλωτές.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν στο ACTION 24

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, το ACTION 24 ξεκινά τη νέα τηλεοπτική σεζόν, παρουσιάζοντας ένα ανανεωμένο και πλήρες ενημερωτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, εστιάζοντας στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό, προσφέροντας στους τηλεθεατές ολοκληρωμένη ενημέρωση από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Η καθημερινή ενημέρωση στο κανάλι ξεκινά από τις 06:00 με την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη», την οποία παρουσιάζουν ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου. Στη συνέχεια, στις 09:50, τη σκυτάλη παίρνουν η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης με την εκπομπή «Action Τώρα», συνεχίζοντας τη ροή της ενημέρωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ACTION 24

Το μεσημέρι, στις 13:00, η Ιωάννα Βάσσου παρουσιάζει το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων, μεταφέροντας όλες τις σημαντικές εξελίξεις της ημέρας. Το απόγευμα, στις 18:30, η Βιργινία Δικαιούλια κάνει πρεμιέρα με τη νέα της εκπομπή «Εκτός γηπέδου», η οποία θα φωτίζει τη ζωή των πρωταγωνιστών του αθλητισμού, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Αμέσως μετά, στις 18:50, ο Σωτήρης Ξενάκης αναλαμβάνει και φέτος το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Action 24, προσφέροντας ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και ουσιαστική ανάλυση της επικαιρότητας.

Το βράδυ, στις 20:00, η Κατερίνα Δούκα, ο Νίκος Ελευθερόγλου και η Φώφη Γιωτάκη συναντιούνται στη νέα ενημερωτική εκπομπή «Επόμενη Κίνηση», δίνοντας το στίγμα της ημέρας και την προοπτική των γεγονότων. Στις 22:00, ο Γιώργος Πιέρρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης επιστρέφουν με το πολιτικό talk show «Πίσω από τις γραμμές». Στο δυναμικό του ACTION 24 εντάσσεται από φέτος και ο Τάσος Αρνιακός, ο οποίος μαζί με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου θα αναλαμβάνουν την καθημερινή και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον καιρό σε όλη την Ελλάδα.

Η ενημέρωση συνεχίζεται με την ίδια δυναμική και το Σαββατοκύριακο. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 06:00, ο Δημήτρης Καμπουράκης και η Ντόνα Δρούτσα παρουσιάζουν το «ACTION ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ», με ειδήσεις, ρεπορτάζ, ανάλυση, άποψη και χιούμορ. Τέλος, η Τζένη Κρυσταλλακίδου παρουσιάζει το Μεσημβρινό Δελτίο στις 13:00 κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ η Αθηνά Σούτζου παρουσιάζει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader