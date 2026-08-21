«Γέφυρα» προς τη σύνταξη: Επέκταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ για ανέργους 55-74 ετών

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχώρησε στη δημιουργία επιπλέον 8.000 θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιδοτούμενων θέσεων σε 43.000. Το πρόγραμμα απασχόλησης αφορά ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών και έχει ως βασικό στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, επιδιώκεται η συμπλήρωση του αναγκαίου ασφαλιστικού χρόνου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ειδικά για όσους βρίσκονται ένα βήμα πριν τη συνταξιοδότηση.

Επέκταση και συνολικός αριθμός θέσεων

Η ΔΥΠΑ προχώρησε στην προσθήκη 8.000 νέων θέσεων μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος απασχόλησης, το οποίο απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών. Αυτή η επέκταση έρχεται μετά την κάλυψη των αρχικών 35.000 θέσεων που είχαν διατεθεί. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων μέσω αυτής της δράσης ανέρχεται πλέον στις 43.000, καλύπτοντας φορείς σε όλη την επικράτεια.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει θέσεις πλήρους απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου τομέα. Ο κύριος στόχος παραμένει η υποστήριξη των ανέργων που βρίσκονται σε μια κρίσιμη φάση της επαγγελματικής τους πορείας, λίγο πριν την έξοδο από την αγορά εργασίας λόγω συνταξιοδότησης.

Προϋποθέσεις ένταξης και στόχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών. Επιπλέον, η δράση περιλαμβάνει και ανέργους από 67 έως 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην παροχή μιας τελευταίας ευκαιρίας για την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι διττός: αφενός η επανένταξη των μεγαλύτερων σε ηλικία ανέργων στην αγορά εργασίας, προσφέροντάς τους ενεργό ρόλο. Αφετέρου, και εξίσου σημαντικό, είναι η συμπλήρωση του αναγκαίου ασφαλιστικού χρόνου, ώστε οι ωφελούμενοι να μπορέσουν να θεμελιώσουν το δικαίωμά τους για σύνταξη, αποφεύγοντας έτσι την απώλεια εισοδήματος και την κοινωνική απομόνωση.

Διάρκεια απασχόλησης και επιχορήγηση

Η διάρκεια του προγράμματος απασχόλησης έχει οριστεί στους 12 μήνες. Ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης αυτής της περιόδου για επιπλέον 12 μήνες, γεγονός που μπορεί να προσφέρει συνολική απασχόληση έως και 24 μήνες στους ωφελούμενους. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος των ασφαλιστικών τους αναγκών.

Όσον αφορά την οικονομική υποστήριξη, η μηνιαία επιχορήγηση προς τους φορείς που απασχολούν τους ωφελούμενους ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών. Το ανώτατο ποσό αυτής της επιχορήγησης καθορίζεται στα 750 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο. Η επιδότηση αυτή συμβάλλει στην ελάφρυνση του κόστους εργασίας για τους δημόσιους φορείς, ενθαρρύνοντας την πρόσληψη ατόμων από την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Προϋπολογισμός και έναρξη αιτήσεων

Ο προϋπολογισμός που έχει διατεθεί για τις επιπλέον 8.000 νέες θέσεις εργασίας ανέρχεται σε 144 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η σημαντική χρηματοδότηση υπογραμμίζει τη δέσμευση για την υποστήριξη της απασχόλησης των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας. Η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις, προβλέπεται να ξεπεράσει τα 660 εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος της επένδυσης.

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την κάλυψη των 8.000 νέων θέσεων εργασίας ξεκίνησαν στις 5 Αυγούστου. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους φορείς του δημόσιου τομέα να υποβάλουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό, προκειμένου να εντάξουν ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Η άμεση έναρξη των αιτήσεων σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης της επέκτασης του προγράμματος.

Με πληροφορίες από: enikos.gr