Η πρόωρη αποπληρωμή χρέους «γλιτώνει» 370 εκατ. ευρώ τον χρόνο, εξηγεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σε εξοικονόμηση 370 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους μεταφράζεται, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, η φετινή πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο υπουργός προβάλλει τη συγκεκριμένη κίνηση ως επιλογή που ενισχύει τον δημοσιονομικό χώρο της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξηγεί τους λόγους αυτής της απόφασης και απαντά στην κριτική που διατυπώνεται σχετικά με τη μη κατεύθυνση των χρημάτων σε παροχές προς τους πολίτες.

Η σημασία της πρόωρης αποπληρωμής

Η φετινή πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί μία κίνηση που, όπως τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει άμεσα και σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Η ενέργεια αυτή εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος τόκων κατά περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η ταχύτερη μείωση του χρέους δεν αφορά μόνο τη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών, αλλά περιορίζει και το κόστος εξυπηρέτησής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο κ. Πιερρακάκης, μόνο από τη φετινή αποπληρωμή, η συνολική εξοικονόμηση τόκων μπορεί να φτάσει τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Αυτή η στρατηγική επιλογή ενισχύει τον δημοσιονομικό χώρο της χώρας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των οικονομικών της στο μέλλον.

Το όφελος ανά δισεκατομμύριο

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, τόσο μέσω της ανάρτησής του όσο και σε βίντεο που τη συνοδεύει, εξηγεί με συγκεκριμένους αριθμούς τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο». Αυτός ο υπολογισμός αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ που εξοικονομούνται ετησίως από την τρέχουσα αποπληρωμή των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων αποτελεί συνέχεια μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στον περιορισμό των τόκων που επιβαρύνουν κάθε χρόνο τον κρατικό προϋπολογισμό. Η κίνηση αυτή συμβάλλει στη μείωση του συνολικού κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, απελευθερώνοντας πόρους για άλλες ανάγκες.

Η πορεία του χρέους από το πρώτο μνημόνιο

Ο υπουργός υπενθυμίζει την πορεία του ελληνικού χρέους, αναφέροντας ότι στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου, η Ελλάδα είχε λάβει δάνεια συνολικού ύψους 52,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία, ο κ. Πιερρακάκης επισημαίνει ότι μέχρι το τέλος του 2025, είχαν αποπληρωθεί πρόωρα 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά τα δάνεια, δηλαδή περίπου τα μισά.

Η νέα αποπληρωμή των 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί συνέχεια αυτής της στρατηγικής για την ταχύτερη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Ο στόχος είναι η συστηματική ελάφρυνση του βάρους του χρέους, το οποίο επί σειρά ετών αποτελούσε σημαντική πρόκληση για την ελληνική οικονομία.

Απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαντά παράλληλα στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση, η οποία θέτει το ερώτημα γιατί τα χρήματα αυτά δεν κατευθύνονται σε παροχές προς τους πολίτες. Ο υπουργός δηλώνει ότι «η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν».

Εξηγεί ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε πρόσθετες κρατικές παροχές. Αντιθέτως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους και των τόκων που πληρώνει η χώρα κάθε χρόνο, σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.

Μακροπρόθεσμα οφέλη για τη χώρα

Η επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, όπως εξηγεί ο υπουργός, έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Αυτή η κίνηση σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για τη στήριξη των πολιτών και την ενίσχυση της ανάπτυξης της χώρας. Παράλληλα, προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στην Ελλάδα να χαράξει μόνη της την πολιτική της.

Ο απώτερος στόχος είναι να πάψει η Ελλάδα να είναι μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης καταλήγει με τη δήλωση: «Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος και δεν θα το παραδώσει στην επόμενη», τονίζοντας τη δέσμευση για μη μετακύλιση του χρέους στις επόμενες γενιές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsbeast