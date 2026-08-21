Η συγκατοίκηση αναγκαιότητα για τη φοιτητική στέγη, ο ρόλος του μετρό και οι τιμές στην Αθήνα

Η αγορά της φοιτητικής στέγης στην Αθήνα εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλά ζητούμενα μισθώματα και αυτή τη χρονιά, αν και η εικόνα διαφοροποιείται σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Η αναγκαιότητα της συγκατοίκησης αναδεικνύεται σε βασική επιλογή για πολλούς φοιτητές, καθώς οι οικονομικές επιλογές για μικρές κατοικίες στο κέντρο της πρωτεύουσας περιορίζονται αισθητά. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από σχετική ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, η οποία υπογραμμίζει επίσης τον καθοριστικό ρόλο του Μετρό.

Οι νέες τάσεις στα ενοίκια και οι αυξήσεις

Στον τομέα της φοιτητικής στέγης, τα ζητούμενα μισθώματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, στα πλήρως ανακαινισμένα ή και επιπλωμένα ακίνητα, καταγράφονται αυξήσεις που φτάνουν το 5% έως 7%. Παράλληλα, παρατηρείται διεύρυνση της διαθεσιμότητας κατοικιών που ανήκουν σε υψηλότερη κατηγορία, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε αυτή την αγορά.

Αντιθέτως, οι πιο οικονομικές επιλογές για φοιτητική κατοικία έχουν περιοριστεί αισθητά. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές για τα μικρά διαμερίσματα, δηλαδή όσα έχουν εμβαδόν έως 50 τετραγωνικά μέτρα, ειδικά στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Ενδεικτικά, σχεδόν επτά στα δέκα διαθέσιμα διαμερίσματα αυτής της κατηγορίας ζητούν πλέον μίσθωμα που ξεπερνά τα 500 ευρώ. Για να γίνει αντιληπτή η αλλαγή, το 2022, αντίστοιχο επίπεδο τιμών καταγραφόταν μόλις σε τρία στα δέκα ακίνητα.

Η αναγκαιότητα της συγκατοίκησης και ο επιμερισμός κόστους

Η ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates υπογραμμίζει μια νέα τάση που φαίνεται να αλλάζει τον χάρτη της φοιτητικής κατοικίας στην Ελλάδα: αυτή της συγκατοίκησης. Το μοντέλο αυτό αναδεικνύεται σε αναγκαιότητα για πολλούς φοιτητές, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα επιμερισμού του κόστους. Ο επιμερισμός των εξόδων μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο το ενοίκιο, αλλά και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και άλλα πάγια έξοδα, καθιστώντας τη στέγαση πιο προσιτή.

Η τάση αυτή της συγκατοίκησης αποτελεί μια πρακτική λύση απέναντι στα υψηλά ζητούμενα μισθώματα, επιτρέποντας στους φοιτητές να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή στέγη σε περιοχές που διαφορετικά θα ήταν εκτός των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Η αύξηση της προσφοράς μεγαλύτερων διαμερισμάτων, όπως αναφέρεται στην έρευνα, ενδεχομένως να ευνοεί περαιτέρω αυτή την επιλογή.

Ο ρόλος του μετρό και οι επιλογές περιοχών

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, ο ρόλος του Μετρό είναι καθοριστικός για τις επιλογές των φοιτητών όσον αφορά την εύρεση κατοικίας. Η πρόσβαση σε σταθμούς του Μετρό επηρεάζει σημαντικά την ελκυστικότητα μιας περιοχής, καθώς διευκολύνει την καθημερινή μετακίνηση προς τις σχολές και το κέντρο της πόλης. Αυτός ο παράγοντας παραμένει ένας από τους βασικούς για την επιλογή φοιτητικής στέγης.

Η έρευνα αναφέρεται επίσης σε 22 περιοχές που προσφέρουν πιο προσιτές επιλογές για τους φοιτητές. Η ύπαρξη αυτών των περιοχών, σε συνδυασμό με την καλή σύνδεση με το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για όσους αναζητούν οικονομικότερες λύσεις στέγασης στην Αθήνα.

Διαφοροποιήσεις στις τιμές ανάλογα με την κατάσταση του ακινήτου

Ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του κτηματομεσιτικού δικτύου E-Real Estates, επισημαίνει ότι οι μικρές διορθώσεις που παρατηρούνται στις κατώτατες ζητούμενες τιμές αφορούν κυρίως παλαιότερες κατοικίες. Πρόκειται για ακίνητα που δεν έχουν ανακαινιστεί πλήρως ή έχουν υποστεί μερική ανακαίνιση. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική για την κατανόηση των τάσεων στην αγορά.

Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, ενεργειακά αναβαθμισμένα ή επιπλωμένα διαμερίσματα συνεχίζουν να διατηρούν υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα. Τα ακίνητα αυτής της κατηγορίας εμφανίζουν και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, καθώς αποτελούν την κυρίαρχη επιλογή για τους περισσότερους ιδιοκτήτες που επιλέγουν να επενδύσουν στην αγορά της φοιτητικής κατοικίας, προσδοκώντας υψηλότερες αποδόσεις.

Η εικόνα της αγοράς και οι λόγοι των διορθώσεων

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα για το 2026, όπως αναφέρεται στην έρευνα, η αγορά παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι ζητούμενες τιμές εξακολουθούν να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές καταγράφεται σταθεροποίηση, ενώ σε ορισμένες παρατηρούνται ακόμη και ήπιες διορθωτικές μειώσεις σε σύγκριση με το 2025.

Αυτή η εξέλιξη δεν οφείλεται σε μια ουσιαστική αποκλιμάκωση της αγοράς. Αντίθετα, οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες: την αύξηση της προσφοράς μεγαλύτερων διαμερισμάτων, την αδυναμία ενός σημαντικού μέρους των οικογενειών να ανταποκριθεί στα ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια, και την προσπάθεια των ιδιοκτητών να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις τους στα πραγματικά δεδομένα της ζήτησης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι χαμηλότερες ζητούμενες τιμές που καταγράφονται στις περιοχές όπου εμφανίζονται μειώσεις ή διορθώσεις αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένες ή μερικώς ανακαινισμένες κατοικίες. Τα πλήρως ανακαινισμένα, ενεργειακά αναβαθμισμένα ή και επιπλωμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατίθενται προς μίσθωση με αισθητά υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα.

Με πληροφορίες από: insider.gr