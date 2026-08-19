Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 2,7%, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Το ποσοστό αυτό καταγράφει τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινείται χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ο οποίος ανήλθε στο 2,9% για τον ίδιο μήνα.

Η πορεία του πληθωρισμού στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο υποχώρησε στο 2,7%, σημειώνοντας σημαντική μείωση από το 3,9% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο. Αυτή η εξέλιξη αντιστοιχεί σε μείωση 1,4 ποσοστιαίας μονάδας σε ετήσια βάση, φέρνοντας τον πληθωρισμό σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επιπλέον, σε μηνιαία βάση, οι τιμές στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,4%. Αυτή η μηνιαία μείωση αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας την αποκλιμάκωση που παρατηρήθηκε. Η χώρα μας βρέθηκε επίσης στη 10η θέση μεταξύ των κρατών-μελών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό.

Οι πληθωριστικές πιέσεις στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026. Αυτό το ποσοστό δείχνει μια οριακή ενίσχυση των πιέσεων, καθώς τον Ιούνιο είχε καταγραφεί στο 2,8%, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2025, βρισκόταν στο 2,0%.

Αντίστοιχα, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,0% τον Ιούλιο. Τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο, είχε διαμορφωθεί στο 2,9%, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 ήταν στο 2,4%. Συγκριτικά με τον Ιούνιο, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε 15 χώρες, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρεις και επιταχύνθηκε σε εννέα κράτη-μέλη.

Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στον πληθωρισμό της ευρωζώνης

Τον Ιούλιο του 2026, διάφοροι τομείς συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ. Τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν οι υπηρεσίες, προσθέτοντας 1,55 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό δείκτη.

Ακολούθησε η ενέργεια, με συμβολή 0,94 ποσοστιαίων μονάδων. Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά συνέβαλαν με 0,23 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είχαν επίσης συμβολή 0,23 ποσοστιαίων μονάδων στη διαμόρφωση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη.

Σημαντικές διαφορές στα ποσοστά μεταξύ των κρατών-μελών

Οι διαφορές στα ποσοστά πληθωρισμού μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν αισθητές. Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,3%. Ακολούθησαν η Τσεχία με 1,3%, καθώς και η Δανία και η Ουγγαρία, οι οποίες κατέγραψαν και οι δύο ποσοστό 1,6%.

Στον αντίποδα, τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία, με 8,2%. Η Λιθουανία κατέγραψε πληθωρισμό 5,4%, ενώ η Κύπρος και η Βουλγαρία είχαν και οι δύο ποσοστό 4,4%. Στις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,9% στην Ισπανία και στο 3,1% στην Πορτογαλία.

Πηγή: Enikos