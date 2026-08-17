Επτά νεκροί από ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό στην ανατολική Ινδία

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σήμερα σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σε ινδουιστικό ναό στην ανατολική Ινδία. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στον ναό Άσοκ Νταμ, στην περιφέρεια Λακισαράι του κρατιδίου Μπιχάρ, όπου πλήθος πιστών είχε συγκεντρωθεί για να τιμήσει τον θεό Σίβα. Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον αριθμό των νεκρών και διαβεβαίωσαν ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το δυστύχημα προκλήθηκε στον ναό Άσοκ Νταμ, στην περιφέρεια Λακισαράι, που βρίσκεται στο κρατίδιο Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας. Εκεί, ένα τεράστιο πλήθος πιστών είχε συγκεντρωθεί για να αποδώσει τιμές στον ινδουιστικό θεό Σίβα, στο πλαίσιο θρησκευτικής εορτής. Η συγκέντρωση αυτή μετατράπηκε σε τραγωδία όταν ξέσπασε πανικός.

Σύμφωνα με τον δικαστή της περιφέρειας, Σαϊλέντρα Κούμαρ, ο οποίος μίλησε στο AFP, το ποδοπάτημα πυροδοτήθηκε από φήμες. Συγκεκριμένα, διαδόθηκε ότι ένας στύλος ηλεκτρικού ρεύματος είχε πέσει πάνω σε πιστούς εντός του ναού. Αυτές οι φήμες προκάλεσαν αναστάτωση και μαζική κίνηση του πλήθους, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο συνωστισμό. Ο κ. Κούμαρ διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των νεκρών.

Θύματα και αποζημιώσεις

Από το ποδοπάτημα, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 19 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών του Μπιχάρ, Σάμρατ Σουντάρι, χαρακτήρισε το δυστύχημα «οδυνηρό». Ανακοίνωσε επίσης ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν οικονομική αποζημίωση. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καταβολή 400.000 ρουπιών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 3.600 ευρώ, για κάθε οικογένεια που έχασε δικό της άνθρωπο.

Το φαινόμενο των ποδοπατημάτων στην Ινδία

Τα φονικά ποδοπατήματα αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο στην Ινδία, ειδικά κατά τη διάρκεια μεγάλων συγκεντρώσεων και θρησκευτικών εορτών. Οι αρχές επισημαίνουν ότι αυτά τα περιστατικά οφείλονται κυρίως σε ανεπαρκή ή ελλιπή συστήματα ασφαλείας, τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό των πιστών και των συμμετεχόντων.

Ο συνωστισμός και η έλλειψη οργανωμένων μέτρων ελέγχου του πλήθους δημιουργούν συνθήκες πανικού, οι οποίες μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε τραγικές συνέπειες, όπως αυτή που σημειώθηκε στον ναό Άσοκ Νταμ.

Προηγούμενα περιστατικά με θύματα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ινδία βιώνει τέτοιου είδους τραγωδίες. Τον περασμένο Νοέμβριο, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα περιστατικό πανικού που προκλήθηκε σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Άντρα Πραντές, το οποίο βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ινδία.

Δύο μήνες πριν από αυτό το συμβάν, ένα άλλο ποδοπάτημα στοίχισε τη ζωή σε 36 ανθρώπους. Αυτό συνέβη σε μια πολιτική συγκέντρωση που είχε διοργανωθεί στο νότιο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού. Επιπλέον, το έτος 2024, 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια θρησκευτική συγκέντρωση χιλιάδων ινδουιστών στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, γεγονός που κατατάσσεται στα φονικότερα δυστυχήματα που συνδέονται με ποδοπάτημα τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki