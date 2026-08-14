Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ: Ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε αίτημα επένδυσης στις ρυθμιστικές αρχές

Ο ΑΔΜΗΕ, ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector (GSI), υπέβαλε αίτημα επένδυσης προς τις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και του Ισραήλ. Η κίνηση αυτή αφορά το σκέλος του έργου που περιλαμβάνει την πόντιση του καλωδίου μεταξύ των δύο χωρών και σηματοδοτεί την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το αίτημα κατατέθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού πλαισίου και αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την προώθηση του project.

Η υποβολή του αιτήματος και το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε ο ΑΔΜΗΕ είναι ένα απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου, συγκεκριμένα του Κανονισμού ΤΕΝ-Ε, για την υλοποίηση του έργου. Η υποβολή του έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων μελετών κόστους – οφέλους (CBA) και της πρότασης για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους (CBCA).

Η κίνηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και του Ισραήλ. Στόχος είναι η λήψη κοινής απόφασης σχετικά με την κατανομή του κόστους του έργου μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο θα ανακτηθεί μέσω των ρυθμιζόμενων εσόδων του.

Προηγούμενες εξελίξεις και συνεργασίες

Η νέα αυτή εξέλιξη καταγράφεται μόλις μία εβδομάδα, ή οκτώ ημέρες, μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της Meridiam. Η συμφωνία αυτή, που υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου, αφορά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector.

Επιπλέον, η υποβολή του αιτήματος έπεται της τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Eλι Κοέν. Η επικοινωνία αυτή είχε ως αντικείμενο την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ. Ο ΑΔΜΗΕ, από την ανάληψη του ρόλου του Project Promoter για το σύνολο του έργου, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς των υπό διασύνδεση χωρών, με στόχο την προώθηση των απαιτούμενων τεχνικών, ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών ενεργειών.

Οικονομική βιωσιμότητα και οφέλη του έργου

Τα αποτελέσματα των μελετών κόστους-οφέλους επιβεβαιώνουν την οικονομική βιωσιμότητα του έργου σε όλες τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν. Η μελέτη βιωσιμότητας έχει ήδη ολοκληρωθεί και, σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, το έργο κρίνεται βιώσιμο σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια.

Διαπιστώθηκε η σημαντική συνεισφορά του έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού, στην ενίσχυση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα επόμενα βήματα και η χρηματοδότηση

Η υποβολή του επενδυτικού αιτήματος δεν σηματοδοτεί την άμεση έναρξη μετρήσεων ή κατασκευαστικών εργασιών. Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών, οι οποίες θα πρέπει να καταλήξουν σε κοινή απόφαση σχετικά με τον τρόπο επιμερισμού του κόστους του έργου μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.

Μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των χωρών, θα ακολουθήσει η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID). Αυτή η απόφαση θα ανοίξει τον δρόμο και θα σημάνει την έναρξη των διαδικασιών για τη χρηματοδότηση της διασύνδεσης. Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει να προσελκύσει επιπλέον επενδυτές και για τη διασύνδεση μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, όπως συνέβη και στο πρώτο σκέλος του έργου, τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με την είσοδο της Meridiam στο επενδυτικό σχήμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και σημασία του GSI

Ο Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο θα έχει ονομαστική ικανότητα μεταφοράς 1.000 MW και θα αποτελείται από διπολικό σύστημα συνεχούς ρεύματος (HVDC) τάσης 500 kV.

Σε τεχνικό επίπεδο, η διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ θεωρείται ευκολότερη σε σχέση με το σκέλος Ελλάδας – Κύπρου. Η απόσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι περίπου το ένα τρίτο της αντίστοιχης απόστασης του πρώτου σκέλους του έργου.

Με πληροφορίες από Kathimerini

Φωτογραφία: Kathimerini