Ο χάρτης πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 21 Αυγούστου

Σημαντικές πληρωμές αναμένονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς συνολικά 61.105.430,38 ευρώ θα καταβληθούν σε 68.370 δικαιούχους. Οι καταβολές αυτές εντάσσονται στον προγραμματισμό των δύο φορέων για την περίοδο από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου 2026. Το Υπουργείο Εργασίας παρείχε ενημέρωση σχετικά με τον αναλυτικό «χάρτη» των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν.

Οι συνολικές καταβολές της εβδομάδας

Κατά την προσεχή εβδομάδα, από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου 2026, οι δύο φορείς, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, έχουν προγραμματίσει την καταβολή ενός συνολικού ποσού που υπερβαίνει τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, το ακριβές ποσό ανέρχεται στα 61.105.430,38 ευρώ.

Αυτά τα χρήματα θα διατεθούν σε 68.370 δικαιούχους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παροχών και επιδομάτων. Η ενημέρωση για τις προγραμματισμένες αυτές καταβολές προέρχεται από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο δημοσιοποίησε τον «χάρτη» των πληρωμών.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ έχει καθορίσει συγκεκριμένες ημερομηνίες και ποσά για τις πληρωμές του. Στις 19 Αυγούστου, ο οργανισμός θα καταβάλει 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους. Αυτές οι πληρωμές αφορούν διάφορες κατηγορίες παροχών.

Μεταξύ των παροχών που θα καταβληθούν περιλαμβάνονται επιδόματα μητρότητας, επιδόματα ασθένειας και επιδόματα ατυχήματος. Επιπλέον, στις καταβολές της συγκεκριμένης ημερομηνίας συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα κηδείας, προσφέροντας έτσι οικονομική στήριξη σε όσους τα δικαιούνται.

Εκτός από τις παραπάνω παροχές, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει και στην καταβολή εφάπαξ ποσών. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου, θα διατεθούν 15 εκατομμύρια ευρώ σε 600 δικαιούχους. Οι πληρωμές αυτές πραγματοποιούνται μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τα εφάπαξ.

Καταβολές της ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχει προγραμματίσει τις δικές της πληρωμές, οι οποίες διαρθρώνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες καλύπτουν σημαντικές ανάγκες των πολιτών που σχετίζονται με την εργασία και την οικογένεια.

Μία από τις κατηγορίες αφορά την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και άλλων συναφών επιδομάτων. Για αυτόν τον σκοπό, η ΔΥΠΑ θα διαθέσει 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους. Η παροχή αυτή αποτελεί σημαντική οικονομική βοήθεια για τους ανέργους.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες, οι οποίες δικαιούνται επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Αυτή η ενίσχυση παρέχεται για την υποστήριξη των οικογενειών κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας.

Τέλος, έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 15.000.000 ευρώ προς 14.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Ολοκλήρωση των πληρωμών

Οι προγραμματισμένες καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Συνολικά, 68.370 δικαιούχοι θα έχουν λάβει τα ποσά που τους αναλογούν, σύμφωνα με τον αναλυτικό προγραμματισμό που ανακοινώθηκε. Αυτές οι πληρωμές διασφαλίζουν την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορέων προς τους πολίτες.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki