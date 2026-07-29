Σαφάρι της ΑΑΔΕ σε τουριστικές περιοχές: Λουκέτο σε εστιατόριο στην Πάρο και πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνεχίζει τους εντατικούς επιτόπιους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, επικεντρώνοντας την προσοχή της σε επιχειρήσεις που ενδέχεται να παραβιάζουν φορολογικούς κανόνες. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν κυρίως στους τομείς της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και άλλων τουριστικών υπηρεσιών, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος φορολογικών παραβάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.252 έλεγχοι, με 732 επιχειρήσεις να διαπιστώνονται ότι παραβαίνουν τους κανόνες, με το ποσοστό παραβατικότητας να φτάνει το 37,42%.

Στοιχεία των ελέγχων

Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, καταγράφηκαν:

- 13.287 φορολογικές παραβάσεις - Αδήλωτα καθαρά έσοδα ύψους 545.573 ευρώ - Πρόστιμα που ανέρχονται σε 1.023.281 ευρώ - 48ωρο λουκέτο σε οκτώ επιχειρήσεις

Ενδεικτικά, μεταξύ των περιπτώσεων που ελέγχθηκαν ήταν ένα γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας στην Πάρο, καθώς και άλλες επιχειρήσεις όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια και τουριστικές επιχειρήσεις στην Κέρκυρα, το Φαληράκι Ρόδου, την Αίγινα και την Πρέβεζα.

Επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις

Η απόφαση της ΑΑΔΕ να προχωρήσει σε λουκέτο και επιβολή προστίμων δείχνει τη δέσμευσή της να διασφαλίσει την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων, ειδικά σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση. Οι έλεγχοι αυτοί αναμένονται να συνεχιστούν, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την προστασία των νόμιμων επιχειρήσεων.