Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στις διεθνείς τουριστικές αγορές: Στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς

Η Ελλάδα, παρά τα περιθώρια βελτίωσης που έχει στον τομέα των υποδομών, διατηρεί μια θετική εικόνα στις διεθνείς αγορές, τόσο ως τουριστικός προορισμός όσο και συνολικά ως χώρα. Αυτό προκύπτει από τέσσερις πρόσφατες διεθνείς έρευνες που αναδεικνύουν τη θέση της χώρας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κατάταξη της Ελλάδας στη διεθνή φήμη

Σύμφωνα με την έκθεση RepCore® Nations 2026, που εκπόνησε το Reputation Lab, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 16η θέση μεταξύ των 60 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, με βάση την κοινή γνώμη στις χώρες της G7. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι περισσότερες χώρες παρουσίασαν πτώση στη διεθνή τους φήμη, με 43 από τις 60 να σημειώνουν υποχώρηση. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Ιαπωνία, ακολουθούμενη από τον Καναδά και την Ελβετία.

Ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Η έκθεση Tourism Trends and Policies 2026 του ΟΟΣΑ κατατάσσει την Ελλάδα στην 18η θέση μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων τουριστικών προορισμών, με αύξηση 11% στις διεθνείς αφίξεις σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Σαουδική Αραβία με 67%, ακολουθούμενη από το Μαρόκο (+53%) και την Αίγυπτο (+47%). Ο τουρισμός συνέβαλε άμεσα με 15,1 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 7,3% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.

Νάξος και Πάρος: Επιλογές για luxury ταξιδιώτες

Η ζήτηση για λιγότερο γνωστούς προορισμούς ενισχύεται στην αγορά του πολυτελούς τουρισμού. Σύμφωνα με τη Nuba, η Νάξος, η Πάρος και η Σύρος είναι τρία ελληνικά νησιά που προτείνονται σε ταξιδιώτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, οι οποίοι επιθυμούν αυθεντικές εμπειρίες και λιγότερη πολυκοσμία. Η επικεφαλής ανάπτυξης της Nuba, Carolita Urrestarazu, τονίζει ότι οι ταξιδιώτες πολυτελείας δίνουν μεγαλύτερη σημασία στον πολιτισμό, τη φύση και τη γαστρονομία.

Σημαντική θέση στην γαλλική αγορά

Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση και στη γαλλική αγορά, όπως προκύπτει από έρευνα της Booking.com σε συνεργασία με την Toluna Harris Interactive. Το 69% των Γάλλων σχεδιάζει καλοκαιρινές διακοπές, με το 66% να τις θεωρεί σημαντικές. Παρά τις οικονομικές πιέσεις, οι περισσότεροι προγραμματίζουν να προσαρμόσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια αντί να τα ακυρώσουν. Στις προτιμήσεις των Γάλλων για τον Ιούλιο, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση, ενώ για τον Αύγουστο στην έκτη θέση.

Η Ελλάδα φαίνεται να ενισχύει τη θέση της στις διεθνείς τουριστικές αγορές, με θετικά στοιχεία που καταδεικνύουν την ανάπτυξή της ως προορισμού, την ώρα που οι ταξιδιώτες αναζητούν νέες και αυθεντικές εμπειρίες.