Η αύξηση του κόστους των καυσίμων και της ενέργειας είναι ιδιαίτερα έντονη, επηρεάζοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, αναφέρθηκε στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», δηλώνοντας: «Εγώ έχω την προχθεσινή παραλαβή, αμόλυβδη, 1,989, απλή αμόλυβδη. Εγώ μιλάω πώληση, δηλαδή τι έρχεστε να πάρετε στο μαγαζί. Απλή αμόλυβδη βενζίνη. Η οποία μέσα έχει τα 10 λεπτά, την επιδότηση που έδωσε το κράτος. Δηλαδή, αν πει αύριο “τα παίρνω” θα βάλετε συν 10 λεπτά. Τώρα, το πετρέλαιο κίνησης. Στο πετρέλαιο κίνησης, το Σάββατο αγόρασα και κάθισα στην καρέκλα γιατί ήταν στα 2,019. Έχει φύγει πολύ μπροστά».

Η κ. Ζάγκα πρόσθεσε ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά, με το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει το 2,019, σημειώνοντας: «Τα 10 λεπτά, εντάξει στην αμόλυβδη. Τα 5; Τα 5 ήταν πολύ λίγο στο απλό πετρέλαιο. Αυτό το καταλάβαμε».

Γεωπολιτικές επιπτώσεις και λογαριασμοί ρεύματος

Οι αυξήσεις αυτές αποδίδονται σε διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, η τιμή του υγραερίου κίνησης έχει σημειώσει αύξηση άνω του 60%.

Σύμφωνα με τη Μαρία Ζάγκα και τον Απόστολο Ραυτόπουλο, οι λογαριασμοί του Αυγούστου αναμένονται αυξημένοι σε σχέση με αυτούς του Ιουλίου. «Τώρα έχει ξεφύγει το αέριο. Δεν ξέρω, έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Είναι πάνω από 60% που έχει αυξηθεί. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι η κιλοβατώρα στη λιανική θα είναι περίπου στα 18 λεπτά παραπάνω από αυτό που ήταν τον προηγούμενο μήνα και δεν ξέρουμε οι πάροχοι τι από αυτό θα απορροφήσουν», δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Οι καταναλωτές ανησυχούν για το πόσο θα αυξηθούν οι λογαριασμοί τους, καθώς οι επιπτώσεις της ακρίβειας γίνονται ολοένα και πιο αισθητές.