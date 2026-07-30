Τουρισμός για όλους: Ανοίγουν οι αιτήσεις για vouchers από 200 έως 600 ευρώ στις 7 Αυγούστου

Στις 7 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», όπως ανακοίνωσε η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων gov.gr και vouchers.gov.gr. Για τους πολίτες που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, θα υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης μέσω των ΚΕΠ.

Χρηματοδότηση και διάρκεια του προγράμματος

Η χρηματοδότηση του προγράμματος κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και θα πιστωθεί σε άυλη ψηφιακή κάρτα, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονές σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Διαδικασία επιλογής δικαιούχων

Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα επιλεγούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν τα τελικά αποτελέσματα. Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα προκύψει από την πρώτη διαδικασία. Έτσι, όσοι δεν κληρωθούν αρχικά θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στο πρόγραμμα κατά το δεύτερο έτος υλοποίησής του.

Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων

Το πρόγραμμα του 2026 επεκτείνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών. Τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα. Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα όρια επεκτείνονται έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.