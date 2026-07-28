Τράπεζα της Ελλάδος: Πρόστιμα άνω των 2,27 εκατ. ευρώ σε πιστωτικά ιδρύματα και servicers

Η Τράπεζα της Ελλάδος επέβαλε πρόστιμα που ξεπερνούν τα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025, σε τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια (servicers), ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλα εποπτευόμενα πρόσωπα, μετά από ελέγχους που αποκάλυψαν παραβάσεις του ισχύοντος εποπτικού πλαισίου. Οι λεπτομέρειες αυτές περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης 2025, η οποία δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Μεγαλύτερο πρόστιμο σε τράπεζα

Το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους σχεδόν 1,9 εκατ. ευρώ, επιβλήθηκε σε μία τράπεζα, η οποία εντοπίστηκε να έχει διαπράξει συνολικά 13 παραβάσεις του πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Τράπεζα της Ελλάδος επέβαλε συγκεκριμένα πρόστιμο 1.891.050 ευρώ και υποχρέωσε το ίδρυμα να προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση των ελλείψεων.

Συνολικά, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις τράπεζες ανήλθαν σε 1,908 εκατ. ευρώ, ενώ οι εταιρείες διαχείρισης δανείων επιβαρύνθηκαν με κυρώσεις ύψους 233.400 ευρώ.

Παραβάσεις το 2025

Η έκθεση αναφέρει ότι η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος διαπίστωσε συνολικά 38 παραβάσεις σε εποπτευόμενους φορείς το 2025. Οι παραβάσεις αφορούσαν πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, servicers, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία της κεντρικής τράπεζας. Εκτός από τα χρηματικά πρόστιμα, σε ορισμένες περιπτώσεις δόθηκαν συγκεκριμένες εντολές για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Έλεγχοι για το ξέπλυμα χρημάτων

Κατά τη διάρκεια του 2025, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις επιτόπιοι έλεγχοι σε δύο πιστωτικά ιδρύματα – ένα σημαντικό και ένα λιγότερο σημαντικό – καθώς και σε δύο ιδρύματα πληρωμών. Επίσης, ολοκληρώθηκαν δύο έλεγχοι που είχαν ξεκινήσει το 2024, σε ένα λιγότερο σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα και σε μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποδοχής πληρωμών. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρημάτων.

Αδυναμίες στις διαδικασίες

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπίστωσε ελλείψεις στις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης του ξεπλύματος χρημάτων, καθώς και στα μέτρα δέουσας επιμέλειας προς τους πελάτες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στα συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών και στις διαδικασίες αξιολόγησης ύποπτων κινήσεων.

Προτεραιότητες για το 2026

Στην έκθεση, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τονίζει ότι ο βασικός στόχος για το 2026 είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους, τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα και τις απειλές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Επίσης, προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή συνετών πιστοδοτικών πρακτικών και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λύσεων αναδιάρθρωσης δανείων.

Στον ασφαλιστικό τομέα, η Τράπεζα της Ελλάδος εστιάζει στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων, όπως οι κλιματικές εξελίξεις και οι κυβερνοεπιθέσεις. Για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, η εποπτική αρχή επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας στις σχέσεις με τους δανειολήπτες.