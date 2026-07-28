Γνωστό εστιατόριο στην Πάρο έκλεισε προσωρινά μετά από φορολογικό έλεγχο

Το γνωστό εστιατόριο Barbarossa στην Πάρο έχει κλείσει προσωρινά, μετά από φορολογικό έλεγχο που αποκάλυψε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σφράγιση της επιχείρησης, η οποία είναι ένα από τα πιο φημισμένα σημεία εστίασης και διασκέδασης του νησιού, εφαρμόζοντας το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας μετά την ανακάλυψη των παραβάσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Η συγκεκριμένη περίπτωση εντάσσεται σε μια σειρά εκτενών ελέγχων που διεξάγονται αυτή την περίοδο σε τουριστικές περιοχές της χώρας, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη εμπορική δραστηριότητα λόγω της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι φορολογικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους τους σε νησιωτικές και πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές, πραγματοποιώντας καθημερινές διασταυρώσεις δεδομένων και επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις στους τομείς της εστίασης, της διασκέδασης και του τουρισμού