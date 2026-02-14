Live Ενημέρωση: Οι κυριότερες ειδήσεις του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026

Η επικαιρότητα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026 τρέχει με καταιγιστικούς ρυθμούς, με το madata.gr να βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της ενημέρωσης. Από τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του «Τούνελ» για το έγκλημα στη Σαλαμίνα, μέχρι την κρίσιμη κατάσταση της υγείας της μικρής στην Καλλιθέα και τον παλμό των αγροτικών κινητοποιήσεων, σας μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν.

Συναγερμός στην Αττική: Κατασχέθηκαν 4,7 τόνοι ακατάλληλου κρέατος Σε μια μαζική κατάσχεση ακατάλληλου κρέατος στο Καπανδρίτι προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας. Ο Ν. Χαρδαλιάς διεμήνυσε πως η δημόσια υγεία δεν είναι διαπραγματεύσιμη και οι έλεγχοι θα είναι αμείλικτοι. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Καιρός «δύο ταχυτήτων»: 20άρια και σκόνη πριν τις καταιγίδες Άνοιξη και χειμώνας συγκρούονται σήμερα. Ενώ το θερμόμετρο αγγίζει τους 20 βαθμούς με μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η πρόγνωση του Τάσου Αρνιακού προειδοποιεί για επερχόμενες καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Άγιος Βαλεντίνος 2026: Τα 3 ζώδια που θα ζήσουν καρμικό έρωτα Η Αφροδίτη φέρνει ανατροπές σήμερα ανήμερα των ερωτευμένων. Δείτε ποια τρία ζώδια θα έχουν την τύχη της 12ετίας στα αισθηματικά τους και θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ανατροπή με την ημερομηνία Μεγάλη αλλαγή στις ημερομηνίες για τα vouchers της ΔΥΠΑ. Δείτε πώς θα εξασφαλίσετε δωρεάν διακοπές από την 1η Μαΐου και ποιες περιοχές προσφέρουν έως και 12 διανυκτερεύσεις. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Τέλος η μούχλα: Πώς να διώξετε την υγρασία από τις ντουλάπες Ένα απλό υλικό από την κουζίνα σας, όπως το ρύζι και το αλάτι, μπορεί να σώσει τα ρούχα σας από τις δυσάρεστες οσμές. Ο απόλυτος οδηγός για φυσική αφύγρανση στο σπίτι. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Το «θαυματουργό» ρόφημα που καθαρίζει το συκώτι σε 7 ημέρες Αποτοξίνωση του οργανισμού με μια φυσική συνταγή με 3 υλικά που έχουμε όλοι στην κουζίνα μας. Δείτε πώς να το ετοιμάσετε και πώς βοηθά στην ενέργεια και το δέρμα. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Τραγωδία στη Λούτσα: Νεκρός 15χρονος σε φριχτό τροχαίο

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το δυστύχημα στη Λούτσα. 15χρονος πήρε κρυφά το αυτοκίνητο της μητέρας του και έχασε τον έλεγχο λόγω ιλιγγιώδους ταχύτητας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του συνομήλικου φίλου του. Διαβάστε αναλυτικά εδώ



Συγκλονίζει ο πατέρας της 16χρονης που αυτοκτόνησε

«Γιατί δεν μου μιλούσες;» – Μια κατάθεση ψυχής από τον πατέρα της ανήλικης μαθήτριας που έθεσε τέρμα στη ζωή της. Οι αποκαλύψεις για το bullying, τον αυτισμό και τη σιωπηλή μάχη που έδινε η έφηβη μέσα στο δωμάτιό της. Διαβάστε αναλυτικά εδώ



Σαλαμίνα: Το καρτέρι θανάτου στη Φαιναρέτη Μπαξεβάνη

Νέα στοιχεία στο φως για την άγρια δολοφονία της μητέρας στη Σαλαμίνα. Μαρτυρία-κλειδί για σεσημασμένο ύποπτο που εθεάθη με τα κοσμήματα του θύματος πριν διαφύγει στο εξωτερικό. Διαβάστε αναλυτικά εδώ



Θρίλερ με τη σορό στα «αζήτητα» του «Αγία Όλγα»

Για 54 ημέρες παρέμενε αταυτοποίητος ο 33χρονος Χρυσοβαλάντης στα ψυγεία του νοσοκομείου, παρά το γεγονός ότι είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του. Καταγγελίες για εγκληματική ασυνεννοησία μεταξύ των Αρχών. Διαβάστε αναλυτικά εδώ



Ευχάριστα νέα για τη μικρή στην Καλλιθέα

Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του κοριτσιού που βρέθηκε σε σιντριβάνι. Παρά το γεγονός ότι ο εγκέφαλος έμεινε χωρίς οξυγόνο για ώρα, η τελευταία μαγνητική δίνει ελπίδες στους γιατρούς του «Αγλαΐα Κυριακού». Διαβάστε αναλυτικά εδώ



Αποχωρούν οι αγρότες από το Σύνταγμα

Μετά τη διανυκτέρευση στο κέντρο της Αθήνας, τα τρακτέρ παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής. Οι αγρότες προειδοποιούν για νέα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για το κόστος παραγωγής. Διαβάστε αναλυτικά εδώ



Eurovision 2026: Η τελική 14άδα για τη Βιέννη

Κλειδώθηκαν οι συμμετοχές για τον μεγάλο ελληνικό τελικό της Κυριακής. Δείτε ποιοι καλλιτέχνες πήραν το εισιτήριο από τον Β' Ημιτελικό και τη σειρά εμφάνισης των τραγουδιών. Διαβάστε αναλυτικά εδώ



Άγιος Βαλεντίνος: Ποιος ήταν ο προστάτης των ερωτευμένων;

Από τα ρωμαϊκά Λουπερκάλια μέχρι τη σύγχρονη γιορτή του έρωτα. Η ιστορία του Αγίου Βαλεντίνου και οι προτάσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τον Άγιο Υάκινθο. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

