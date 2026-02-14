Μια υπόθεση που αναδεικνύει την εγκληματική ασυνεννοησία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών ήρθε στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη σορό του 33χρονου Χρυσοβαλάντη Στεργιανού. Ο άτυχος νέος παρέμεινε στα ψυγεία του νοσοκομείου «Αγία Όλγα» επί σχεδόν δύο μήνες, την ώρα που ο πατέρας του τον αναζητούσε απεγνωσμένα μέσω Missing Alert και τηλεοπτικών εκκλήσεων.

Η θέση του νοσοκομείου: «Εφαρμόσαμε τα πρωτόκολλα»

Ο διοικητής του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου, Χρήστος Τσάμης, περιέγραψε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την πλευρά του ιδρύματος. Ο 33χρονος διακομίσθηκε με το ΕΚΑΒ στις 30 Δεκεμβρίου 2025 χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε.

Σύμφωνα με τον διοικητή:

Το νοσοκομείο απέστειλε έγγραφα στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας στις 4 και 23 Δεκεμβρίου (αναφερόμενος στη διαδικασία αλληλογραφίας), ζητώντας την ανεύρεση συγγενών.

Υπήρξε συνεχής ηλεκτρονική επικοινωνία χωρίς καμία ουσιαστική απάντηση από την πλευρά της αστυνομίας.

Το νοσοκομείο είχε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ταφή του ως αζήτητο πτώμα, όταν την τελευταία στιγμή εντοπίστηκε ο πατέρας του μετά από συνεννόηση των αστυνομικών τμημάτων.

Η οδύνη του πατέρα: «Ήταν στα αζήτητα ενώ τον ψάχναμε»

Ο πατέρας του Χρυσοβαλάντη, συντετριμμένος, καταγγέλλει στο «Τούνελ» πως η σορός του γιου του βρισκόταν στο νοσοκομείο από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του. Ο νεαρός είχε πέσει θύμα κλοπής, καθώς του είχαν αφαιρέσει την ταυτότητα και το κινητό του τηλέφωνο, γεγονός που δυσχέρανε την ταυτοποίηση.

«Μου είπαν ότι δεν ήξεραν τίποτα. Τον είχαν στα αζήτητα, αυτό με τρώει. Θέλω να μάθω από τι πέθανε», δηλώνει ο πατέρας, ο οποίος ζητά πλέον απαντήσεις για τα αίτια θανάτου και την καθυστέρηση της ενημέρωσης.

Το χρονικό της ασυνεννοησίας

Παρά το γεγονός ότι είχε ενεργοποιηθεί Missing Alert και η οικογένεια έκανε αγωνιώδεις προσπάθειες εντοπισμού, το σύστημα φαίνεται πως απέτυχε παταγωδώς.

Αστυνομία: Ο πατέρας υποστηρίζει πως στο αστυνομικό τμήμα αρνήθηκαν κάθε ευθύνη για την καθυστέρηση.

Νοσοκομείο: Επιρρίπτει τις ευθύνες στις άλλες αρχές, ζητώντας πιο ταχείες και συντονισμένες διαδικασίες για το μέλλον.

Η υπόθεση αφήνει πίσω της έναν πατέρα σε δραματική κατάσταση, που καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο την απώλεια του παιδιού του, αλλά και την εικόνα μιας σορού που υπέστη αλλοιώσεις λόγω της παρατεταμένης παραμονής στον ψυκτικό θάλαμο.

