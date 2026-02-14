Ελπιδοφόρα είναι τα τελευταία νέα για την υγεία του μικρού κοριτσιού που νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Το παιδί, που εντοπίστηκε αναίσθητο σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, φαίνεται να κερδίζει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.

«Κερδίζουμε τη μάχη για τη ζωή»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, επιβεβαίωσε τη σταθεροποίηση της κατάστασης της μικρής, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση.

Η κρισιμότητα: Ο εγκέφαλος του παιδιού έμεινε για πάνω από μία ώρα χωρίς οξυγόνο, γεγονός που καθιστούσε την πρόγνωση ιδιαίτερα επιφυλακτική.

Τα καλά νέα: Η τελευταία μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε το κορίτσι ήταν καλή, γεγονός που γεμίζει με ελπίδα τους θεράποντες ιατρούς και την οικογένεια.

Το χρονικό και οι δραματικές στιγμές

Το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του. Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, μεσολάβησαν περίπου 10 λεπτά από τη στιγμή που το παιδάκι χάθηκε από τα μάτια των δικών του μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε να επιπλέει στο σιντριβάνι.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις δραματικές προσπάθειες διάσωσης:

Ένας μάγειρας από παρακείμενο καφέ έσπευσε αμέσως και προσπαθούσε να επαναφέρει το παιδί στη ζωή.

Περαστικοί σταμάτησαν διερχόμενο περιπολικό, με τους αστυνομικούς να συνδράμουν άμεσα στην επιχείρηση διάσωσης.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε και μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο μέσα σε κλίμα οδύνης και αγωνίας από τους παρευρισκόμενους.



Η μικρή παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με την ευχή όλων η θετική πορεία της υγείας της να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

