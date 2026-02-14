Μια μαρτυρία που κόβει την ανάσα και αναδεικνύει τη «σιωπηλή κρίση» της νεανικής ψυχικής υγείας ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Ο πατέρας μιας 16χρονης μαθήτριας, που έθεσε τέρμα στη ζωή της μέσα στο δωμάτιό της, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», περιγράφοντας το δράμα που βιώνει η οικογένειά του και τα σημάδια που έμειναν απαρατήρητα.

Το βάρος που κουβαλούσε η έφηβη

Η 16χρονη, την οποία ο πατέρας της περιγράφει ως ένα άξιο παιδί με όνειρα και υψηλές προσδοκίες, φαίνεται πως πάλευε με εσωτερικούς δαίμονες που παρέμεναν κρυφοί. Σύμφωνα με την εξομολόγηση του τραγικού πατέρα, η έφηβη είχε επηρεαστεί βαθιά από τη διάγνωση του δίδυμου αδερφού της με βαριάς μορφής αυτισμό.

Φόβος και Διάγνωση: Η ίδια φοβόταν μήπως αντιμετωπίζει κάτι παρόμοιο, και τελικά διαγνώστηκε επίσης στο φάσμα του αυτισμού.

Κοινωνικός Στιγματισμός: Αντιμετώπιζε δυσκολία στη διαχείριση των εσωτερικών της φόβων και του πιθανού κοινωνικού στίγματος.

Εσωστρέφεια: Ήταν ένα παιδί που δεν ήθελε να «ενοχλεί» ή να δημιουργεί προβλήματα, με αποτέλεσμα να κρατά τα πάντα μέσα της.

Το bullying και οι προσπάθειες στήριξης

Ο πατέρας, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αποκάλυψε πως η κόρη του είχε πέσει θύμα παρενόχλησης (bullying) στο σχολείο από άλλα παιδιά. Παρόλο που η οικογένεια είχε παρέμβει και ο ίδιος την είχε παροτρύνει να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες για να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή της, οι εσωτερικές πληγές φαίνεται πως δεν επουλώθηκαν.

«Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μπορεί να έψαξε στο διαδίκτυο τον τρόπο που θα αφαιρέσει τη ζωή της. Γιατί παιδάκι μου, γιατί δεν μου μιλούσες;» αναρωτιέται συντετριμμένος.

Μήνυμα προς όλους τους γονείς

Με την ελπίδα να προλάβει άλλες τραγωδίες, ο πατέρας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε κάθε γονιό που θεωρεί ότι η σχέση με το παιδί του είναι δεδομένη:

Αγάπη και Στήριξη: Αφήστε όλα τα άλλα και ζήστε τα παιδιά σας. Επικοινωνία: Μιλήστε μαζί τους, όσο πιο κοντά γίνεται. Ειδική Βοήθεια: Μην φοβηθείτε να αναζητήσετε βοήθεια από ψυχολόγους ή ψυχιάτρους. «Εγώ το πλήρωσα, καλύτερα να μην το πληρώσουν άλλοι γονείς με αυτόν τον βαρύ τρόπο», καταλήγει.

Η έξαρση των αυτοκτονικών περιστατικών σε έφηβους αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα που απαιτεί εγρήγορση από όλη την κοινωνία.

