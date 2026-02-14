Με την ολοκλήρωση του Β' Ημιτελικού του «Sing for Greece 2026», το παζλ του Μεγάλου Τελικού συμπληρώθηκε. Συνολικά 14 καλλιτέχνες ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή της ΕΡΤ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00, διεκδικώντας το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Οι 7 που προκρίθηκαν από τον Β' Ημιτελικό

Η βραδιά της Παρασκευής ήταν γεμάτη ανατροπές και υψηλό επίπεδο ερμηνειών. Το κοινό και η επιτροπή επέλεξαν τους τελευταίους επτά φιναλίστ που θα πλαισιώσουν τους νικητές του πρώτου ημιτελικού:

Mikay – «Labyrinth» Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» D3lta – «Mad About it» ZAF – «ASTEIO» good job Nicky – «Dark Side of the Moon» KOZA MOSTRA – «Bulletproof» leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

Η σειρά εμφάνισης στον Μεγάλο Τελικό

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι 14 υποψήφιοι το βράδυ της Κυριακής:

Stylianos D3lta Mikay Μαρίκα Marseaux good job Nicky Koza Mostra Stefi Rosanna Mailan Evangelia ZAF Ακύλας leroybroughtflowers Alexandra Sieti



Λαμπερές παρουσίες και εκπλήξεις

Η βραδιά του ημιτελικού ξεχώρισε για τη μοναδική σύμπραξη της Τάμτα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, αλλά και την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του «Jalla», του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με την Antigoni Baxton.

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκονται ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ο νικητής θα αναδειχθεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ελληνική και διεθνή επιτροπή.

