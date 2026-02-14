Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 14 φιναλίστ του μεγάλου τελικού για την ελληνική εκπροσώπηση

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 79 άτομα
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 14 φιναλίστ του μεγάλου τελικού για την ελληνική εκπροσώπηση

Με την ολοκλήρωση του Β' Ημιτελικού του «Sing for Greece 2026», το παζλ του Μεγάλου Τελικού συμπληρώθηκε. Συνολικά 14 καλλιτέχνες ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή της ΕΡΤ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00, διεκδικώντας το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Οι 7 που προκρίθηκαν από τον Β' Ημιτελικό
Η βραδιά της Παρασκευής ήταν γεμάτη ανατροπές και υψηλό επίπεδο ερμηνειών. Το κοινό και η επιτροπή επέλεξαν τους τελευταίους επτά φιναλίστ που θα πλαισιώσουν τους νικητές του πρώτου ημιτελικού:

  1. Mikay – «Labyrinth»
  2. Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»
  3. D3lta – «Mad About it»
  4. ZAF – «ASTEIO»
  5. good job Nicky – «Dark Side of the Moon»
  6. KOZA MOSTRA – «Bulletproof»
  7. leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

Η σειρά εμφάνισης στον Μεγάλο Τελικό
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι 14 υποψήφιοι το βράδυ της Κυριακής:

  1. Stylianos
  2. D3lta
  3. Mikay
  4. Μαρίκα
  5. Marseaux
  6. good job Nicky
  7. Koza Mostra
  8. Stefi
  9. Rosanna Mailan
  10. Evangelia
  11. ZAF
  12. Ακύλας
  13. leroybroughtflowers
  14. Alexandra Sieti


Λαμπερές παρουσίες και εκπλήξεις
Η βραδιά του ημιτελικού ξεχώρισε για τη μοναδική σύμπραξη της Τάμτα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, αλλά και την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του «Jalla», του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με την Antigoni Baxton.

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκονται ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ο νικητής θα αναδειχθεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ελληνική και διεθνή επιτροπή.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Πώς θα επιλέξουμε το τραγούδι της Ελλάδας – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ψηφοφορία

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τέλος στο μυστήριο με τον «Αόρατο Μπάμπη»: Παιδικός του φίλος αποκάλυψε την ταυτότητά του
Κοινωνία

Τέλος στο μυστήριο με τον «Αόρατο Μπάμπη»: Παιδικός του φίλος αποκάλυψε την ταυτότητά του

Τραγωδία στη Λούτσα: «Τι έκανα;» φώναζε ο 15χρονος οδηγός – Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την ταχύτητα του θανάτου
Κοινωνία

Τραγωδία στη Λούτσα: «Τι έκανα;» φώναζε ο 15χρονος οδηγός – Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την ταχύτητα του θανάτου

Συγκινεί ο δήμαρχος του Άη Στράτη για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Δεν είναι πλέον επάρατη νόσος, να τον κοιτάξουμε στα μάτια»
Κοινωνία

Συγκινεί ο δήμαρχος του Άη Στράτη για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Δεν είναι πλέον επάρατη νόσος, να τον κοιτάξουμε στα μάτια»

«Το χτυπούσε πάνω σε στρώμα για να ηρεμήσει» – Νέες καταγγελίες για τη δασκάλα που χαστούκισε 8χρονο με αυτισμό
Κοινωνία

«Το χτυπούσε πάνω σε στρώμα για να ηρεμήσει» – Νέες καταγγελίες για τη δασκάλα που χαστούκισε 8χρονο με αυτισμό

Ποια άγνωστη εξέταση πρέπει να κάνετε μετά τα 50
Υγεία

Ποια άγνωστη εξέταση πρέπει να κάνετε μετά τα 50