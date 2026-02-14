Μια ανεξιχνίαστη υπόθεση που παραμένει «ανοιχτή πληγή» για χρόνια ήρθε ξανά στο φως μέσα από την έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, μητέρας τριών παιδιών, στη Σαλαμίνα, συγκλονίζει για την αγριότητα και τα αναπάντητα ερωτήματα που την περιβάλλουν.

Το χρονικό της φρίκης στο εξοχικό

Η άτυχη γυναίκα είχε επισκεφθεί το εξοχικό της σπίτι για ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Όταν ο γιος της, Σταύρος, έφτασε στο σημείο την επόμενη ημέρα, βρήκε την εξώπορτα κλειστή αλλά ξεκλείδωτη. Μπαίνοντας στο εσωτερικό, αντίκρισε ένα αποτρόπαιο θέαμα:

Τ ο σπίτι ήταν αναστατωμένο , δείχνοντας ίχνη έρευνας.

, δείχνοντας ίχνη έρευνας. Η Φαιναρέτη εντοπίστηκε στο υπνοδωμάτιο, δεμένη χειροπόδαρα, φιμωμένη και σκεπασμένη με κουβέρτες.

με κουβέρτες. Είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο, πιθανότατα χάνοντας τις αισθήσεις της πριν ο δράστης την σύρει στο κρεβάτι.

Τα παιδιά της περιγράφουν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, καθώς στο σπίτι βρισκόταν και ο μικρός εγγονός της, ο οποίος έγινε μάρτυρας της φρίκης.

Σκηνοθετημένη ληστεία και παραλείψεις των Αρχών

Η οικογένεια υποστηρίζει πως η ληστεία ήταν σκηνοθετημένη για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Ο δράστης αφαίρεσε μια χαρακτηριστική χρυσή στριφτή αλυσίδα και δύο δαχτυλίδια, ενώ πέταξε θρησκευτικές εικόνες στο πάτωμα.

Παρά το γεγονός ότι η Ασφάλεια εντόπισε αποτύπωμα σε ντουλάπα και έκοψε το κομμάτι του ξύλου για ανάλυση, η οικογένεια καταγγέλλει πλήρη αδιαφορία:

«Δεν μας ειδοποίησαν για τίποτα. Αν ήταν η δική τους μητέρα, θα έτρεχαν με χίλια», δηλώνει ο γιος του θύματος, επισημαίνοντας πως η υπόθεση βάλτωσε μετά τη μεταφορά της στη ΓΑΔΑ.

Η μαρτυρία-κλειδί του πρώην αστυνομικού

Μια νέα ανατροπή φέρνει η μαρτυρία ενός πρώην αστυνομικού που υπηρετούσε τότε στο νησί. Ο ίδιος αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία που δεν αξιοποιήθηκαν:

Ο σεσημασμένος ύποπτος: Λίγες μέρες μετά το έγκλημα, είδε έναν γνώριμο στις Αρχές άνδρα να φορά μια χοντρή χρυσή αλυσίδα, πανομοιότυπη με αυτή που αφαιρέθηκε από το θύμα. Η διαφυγή στο εξωτερικό: Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε επιστρέψει πρόσφατα από το εξωτερικό, και παρά τις προσπάθειες του αστυνομικού να τον εντοπίσει για ανάκριση, διαπιστώθηκε πως είχε διαφύγει ξανά εκτός Ελλάδας.

Ο μάρτυρας δηλώνει έτοιμος να καταθέσει όλα τα στοιχεία στις δικαστικές αρχές, ελπίζοντας πως μετά από χρόνια, ο δολοφόνος που κυκλοφορεί ελεύθερος θα λογοδοτήσει για την πράξη του.

